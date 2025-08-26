“La sfida alle dipendenze è prioritaria per i nostri giovani”. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, a San Patrignano sottolinea l’urgenza nella politica sanitaria

“In tutta Europa la dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. E’ una nostra responsabilità collettiva, a livello locale come a livello europeo affiancare chi si trova in difficoltà”. Queste le parole oggi pomeriggio di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, in occasione della visita alla Comunità San Patrignano. Dopo gli incontri molto intensi con le ragazze del centro minori e dei laboratori di tessitura e pelletteria, aver visitato il centro medico e il centro studi dove ha conosciuto il progetto di prevenzione della comunità, WeFree, ha sottolineato l’urgenza e l’impegno dell’Unione europea in merito. “Il Parlamento europeo chiede un ruolo più incisivo dell’Unione europea nella politica sanitaria e per questo è essenziale condividere esperienze, apprendere gli uni dagli altri e garantire che nessuno venga lasciato indietro. Cominceremo a negoziare il pacchetto finanziario dei prossimi sette anni dell’Unione e per me è importantissimo mettere questa priorità al centro di tutto quello che facciamo. Nel 2024 il Parlamento europeo ha dato il via libera all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe per supportare gli Stati membri nell’anticipare e contrastare le nuove sfide connesse alle droghe e alle dipendenze. Organizzazioni come San Patrignano dimostrano che è possibile realizzare una comunità quando ci si unisce per aiutarsi a vicenda. Siete quanto di meglio l’Italia e l’Europa hanno da offrire: una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità. Ho visto negli occhi delle ragazze in percorso coraggio e desiderio di rinascere. A voi il mio abbraccio più sincero. Non siete soli”. Ad accompagnarla nella visita anche Letizia Moratti cofondatrice della Fondazione San Patrignano e parlamentare europea: “La presenza della Presidente oggi a San Patrignano rafforza la convinzione che l’Europa non è soltanto un progetto istituzionale, ma una comunità di valori. E i valori che qui celebriamo insieme agli ospiti di San Patrignano sono quelli della solidarietà, della dignità umana e della responsabilità collettiva. Siamo convinti che l’Europa possa e debba rafforzare il proprio impegno in materia di lotta alle dipendenze. Lo può fare attraverso Horizon Europe, promuovendo bandi di ricerca specifici sul tema delle dipendenze, per valutare l’efficacia dei percorsi di recovery, i modelli di prevenzione e l’impatto sociale delle dipendenze nei territori. Ma è anche importante che adotti un Piano europeo sul fentanyl, come ha già fatto il Governo italiano, perché la diffusione degli oppioidi sintetici rappresenta una minaccia grave che nessuno Stato membro può affrontare da solo. Si tratta di impegni strettamente connessi con ciò che San Patrignano vive e testimonia ogni giorno: la necessità di risposte concrete, fondate sulla scienza, sulla prevenzione e sulla solidarietà”. Con loro anche la Presidente di San Patrignano, Vittoria Pinelli: “Siamo stati davvero onorati della visita della Presidente del Parlamento europeo e dell’attenzione che ha posto alla nostra realtà. Ha mostrato grande sensibilità nei confronti delle nostre ragazze e ragazzi in percorso, ma anche grande interesse per il nostro impegno nell’ambito della prevenzione, attività che cresce ogni giorno di più nella speranza che sempre meno giovani possano avere bisogno del nostro aiuto”.



