La Sindaca di San Clemente sul caso del ristoratore positivo al coronavirus.

La Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, interviene in merito al caso del ristorante/trattoria “La Romagnola” risultato positivo all'esame del Coronavirus e già ricoverato al Reparto Infettivi dell'Ospedale Infermi di Rimini. “La situazione è in continua evoluzione. S’informa che si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti e verificando le persone con le quali la persona ha avuto contatti diretti. Dalle informazioni in possesso apprendiamo che la persona positiva al tampone ha presentato i sintomi al ritorno da un viaggio all’estero. Si ribadisce come sia importante in questo preciso momento seguire le procedure precauzionali indicate e divulgate dal Ministero della Salute. Le misure preventive messe in campo già da giorni sono tali da poter affrontare la circostanza intervenuta. A tal proposito, l'Amministrazione comunale dispone la CHIUSURA del ristorante/trattoria “La Romagnola” e ricorda a CHIUNQUE PRESENTI SINTOMI, che la prima regola da seguire è quella di non recarsi al Pronto Soccorso, dal Medico di famiglia o in altre strutture sanitarie per non moltiplicare le possibilità di contagio e il numero dei casi. Pertanto, in caso di problemi respiratori è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure chiamare il numero di emergenza 118 (H24) o il cellulare dedicato 339.7720079. L'Emilia Romagna ha attivato il numero verde 800.033.033 a disposizione delle persone che vogliono ricevere indicazioni sul comportamento da tenere in presenza di sintomi sospetti (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30). Il Ministero della Salute ha istituito il numero gratuito 1500 per informazioni generali sul Coronavirus, attivo 7 giorni su 7 e dalle 8 alle 20. Per gli altri provvedimenti assunti dall’Amministrazione, si rimanda all’apposita Ordinanza pubblicata sul sito del Comune www.sanclemente.it

