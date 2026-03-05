La Società Femminile di Mutuo Soccorso tra tradizione e impegno concreto

Sabato 7 marzo la Sala Polivalente di Murata ospiterà una serata di solidarietà dedicata alle donne del nostro territorio. Esistono tradizioni che sanno rinnovarsi senza perdere la propria anima. Per la Società Femminile di Mutuo Soccorso, celebrare la Giornata Internazionale della Donna non è mai stato un esercizio di pura retorica, ma l'occasione per riaffermare quei valori di vicinanza e mutuo aiuto che ne hanno segnato l’Associazione Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 20:30, la Sala Polivalente di Murata aprirà le sue porte per la "Tombola Insieme", un evento che trasforma il piacere della convivialità in un potente motore di solidarietà. In un momento storico segnato da nuove fragilità sociali, la Società sceglie di rispondere con la forza dell'unione: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a sostegno di donne della nostra comunità che stanno attraversando un periodo di difficoltà. Un programma tra memoria e futuro La serata non sarà soltanto un momento ludico. Il rito dell'estrazione, accompagnato dai ricchi premi messi a disposizione dalla generosità del tessuto commerciale locale, sarà intervallato da un profondo momento di riflessione. La giornalista Angela Venturini curerà infatti un omaggio speciale dedicato alle socie: un viaggio ideale tra le conquiste sociali del passato e le sfide che ancora ci attendono. Un modo per ricordare che ogni traguardo raggiunto è il frutto di un impegno collettivo che continua ancora oggi, giorno dopo giorno. L’invito alla cittadinanza La Società Femminile di Mutuo Soccorso rivolge un invito caloroso non solo alle proprie iscritte, ma all'intera cittadinanza. Famiglie, giovani e anziani sono chiamati a partecipare per trasformare una serata di svago in un grande gesto di vicinanza. "Ogni cartella acquistata, ogni sorriso condiviso in sala, rappresenta un tassello fondamentale per sostenere nostre concittadine. È la dimostrazione che, quando le donne si muovono insieme, nessuno resta indietro." Informazioni e prenotazioni Per garantire la migliore accoglienza e una buona organizzazione, la partecipazione all'evento è soggetta a prenotazione obbligatoria chiamando il cell. n.335 7330830 (Floriana). Unitevi a noi per una serata dove la fortuna più grande non è vincere un premio, ma riscoprirsi parte di una comunità solidale.

