La Società Unione Mutuo Soccorso celebra l’inaugurazione della Consums Arena: un’opera al servizio della comunità

La Società Unione Mutuo Soccorso esprime soddisfazione per l’inaugurazione della ConSums Arena, la nuova struttura sportiva e polifunzionale realizzata a Montecchio e destinata a rappresentare un punto di riferimento per l’attività sportiva, la formazione e la vita sociale della Repubblica di San Marino. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, il Presidente del CONS Christian Forcellini, il Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio Marco Tura e il Presidente della SUMS Marino Donato Rossi. Presente anche l’olimpionica Alessandra Perilli, testimonianza dell’eccellenza sportiva sammarinese. La Società Unione Mutuo Soccorso ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione dell’opera attraverso un importante sostegno economico, confermando il proprio impegno a favore di iniziative di interesse collettivo e ad alto valore sociale. La ConSums Arena nasce infatti come spazio aperto alla comunità, pensato per favorire lo sport, l’aggregazione e la crescita delle nuove generazioni. Il Presidente della SUMS, Marino Donato Rossi, ha sottolineato inoltre il valore del percorso condiviso che ha portato all’inaugurazione dell’opera, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio. Il Presidente Rossi ha espresso un sentito ringraziamento al lavoro avviato sin dalle fasi iniziali da Marino Albani, sotto la cui presidenza il progetto ha preso forma e ha potuto svilupparsi fino alla sua concreta realizzazione e al Segretario della SUMS, Luciano Scarponi, per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto nel seguire le diverse fasi del progetto, contribuendo in modo determinante al buon esito dell’iniziativa. Con la nuova ConSums Arena, la Repubblica di San Marino si dota di una struttura moderna e versatile che rafforza il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale e crescita del territorio. La Società Unione Mutuo Soccorso rinnova il proprio impegno nel sostenere progetti capaci di generare valore per la comunità.

C.s. Sums







