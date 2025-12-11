La Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino celebra il tradizionale pranzo dei Soci Over 65

Sabato 6 dicembre, presso il Ristorante “Il Ritrovo dei Lavoratori”, si è tenuto il tradizionale Pranzo dei Soci Over 65 della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, un appuntamento che ogni anno riunisce i soci storici dell’Associazione in un momento di convivialità e memoria condivisa. Nel suo intervento di apertura, il Presidente Marino Rossi ha rivolto un saluto ai partecipanti, ricordando che nel 2026 la SUMS celebrerà i 150 anni dalla propria fondazione. Il Presidente ha sottolineato come questa importante ricorrenza rappresenti un traguardo di grande valore per l’intera comunità sammarinese e ha anticipato che il prossimo anno sarà caratterizzato da iniziative celebrative dedicate alla storia, ai valori e alla tradizione mutualistica dell’Associazione. Durante il pranzo, il socio Alvaro Selva ha presentato la nuova pubblicazione di Alba Montanari, “Conversando con Alvaro Selva”, un volume che ripercorre, attraverso testimonianze dirette e approfondite ricerche, la vita di Serravalle tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la fine degli anni Sessanta. Nel libro emergono figure significative del territorio e un ritratto vivido della comunità, impegnata in attività sportive, iniziative parrocchiali, esperienze culturali e momenti di partecipazione collettiva che hanno contribuito alla crescita del Castello e della Repubblica. La SUMS desidera esprimere piena soddisfazione per la grande partecipazione registrata anche quest’anno, segno dell’affetto e del forte legame che unisce i soci all’Associazione. L’incontro ha confermato il valore della memoria condivisa, dell’impegno comunitario e dello spirito di solidarietà che da sempre caratterizzano la SUMS.

C.s. SUMS

