La soddisfazione di Rete per la nomina dei giudici in occasione del Consiglio Giudiziario Plenario

Esprimiamo soddisfazione per la nomina dei giudici, avvenuta nella giornata di ieri in occasione del Consiglio Giudiziario Plenario, che andranno a ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di giudizio del Tribunale. Un passo fondamentale verso il completamento di una squadra di lavoro che garantisca la piena operatività del Tribunale e la volontà di ritrovare un clima di serenità grazie all’ autorevolezza ed al lavoro fatto in questi primi mesi dal nuovo Dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio. Rimarchiamo l’importanza delle nuove nomine anche rispetto ai vari procedimenti in corso, che in questi anni si erano arenati e che a questo punto potranno essere portati a compimento. Primo fra tutti il processo sul Conto Mazzini che potrà ripartire e giungere finalmente a conclusione. Ora attendiamo solo il giuramento dei nuovi giudici davanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti, momento in cui diventeranno pienamente operativi. Nel frattempo cogliamo l’occasione per augurare loro buon lavoro.

c.s. Movimento RETE