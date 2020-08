La solidarietà arriva in Mozambico: progetto di autosostegno agricolo di padre Giorgio Bender

La solidarietà arriva in Mozambico: progetto di autosostegno agricolo di padre Giorgio Bender.

Venerdì scorso a Serravalle, all’interno della serata del Centro Sociale s. Andrea, è stato presentato: FARMA SÃO FRANCISCO, un Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico “San Francesco”, promosso in Mozambico da padre Giorgio Bender, sostenuto dalla Repubblica di san Marino dall’Associazione Il GERMOGLIO onlus e dal Centro Sociale S. Andrea. In collegamento dal Mozambico padre Giorgio Bender, un frate minore francescano argentino che ha prestato servizio anche nella parrocchia di Serravalle, ha raccontato della sua esperienza missionaria in Africa e poi ha presentato il progetto di autosostegno che sta seguendo, con diversi obiettivi tra cui di creare lavoro per molte persone, che possano così aiutare le proprie famiglie e quello di offrire i mezzi di supporto alle case di formazione delle fiorenti vocazioni per la vita francescana. Il progetti si sta sviluppando con: · La creazione di una Fattoria agricola a Jécua nella zona di Manica, nel centro del Mozambico, anche con un allevamento di animali. · La costruzione della casa in cui vivranno noi tre frati missionari sul luogo della Fattoria per accompagnare da vicino il progetto e collaborare alla cura pastorale nella zona (sono 74 piccole comunità cristiane). · Una scuola di formazione nel settore agricolo. · La realizzazione di un agriturismo e un mercato agricolo. Nel mese scorso le due associazioni avevamo già inviato una prima raccolta di € 4.760 per il progetto. Per continuare la raccolta è stata lanciata l’operazione salvadanaio da tenere in famiglia e nei luoghi pubblici, in cui raccogliere piccole donazioni durante tutto l’anno per il progetto FARMA SÃO FRANCISCO. Chi fosse interessato po' rivolgersi a: al n. tel. 366 2848570 (Filippo) e 370 3775782 (Matteo). Facciamo nostro il motto del progetto: “Seminare, raccogliere, condividere e coinvolgere “. La serata era inserita nelle manifestazioni di VISIONE D’ESTATE promosse da: Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di: Segreteria di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giunta di Castello di Serravalle.





