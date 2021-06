La solidarietà fa bene a tutti a chi la riceve ma anche a chi la fa, dal Mozambico il progetto di autosostegno agricolo di padre Giorgio Bender

Venerdì scorso a Serravalle ii è vissuto un grande momento, all’interno della serata del Centro Sociale s. Andrea, un collegamento dal Mozambico di padre Giorgio Bender, un frate minore francescano argentino che ha prestato servizio anche nella parrocchia di Serravalle, in cui ha spiegato i motivi della scelta di tornare in missione in Africa e poi aggiornando sullo sviluppo del progetto di autosostegno “FARMA SÃO FRANCISCO” che sta realizzando, partendo dalle encicliche di Papa Francesco: “Laudato sii” e “Fratelli Tutti”. Il progetto ha visto la realizzazione di alcuni obiettivi quali: la coltivazione di ortaggi, l’insediamento dei primi allevamenti, l’impianto fotovoltaico, la costruzione della casa, che potrà ospitare la comunità dei frati francescani. Ma Il progetto si propone anche la realizzazione di una scuola di formazione nel settore agricolo. Padre Giorgio ci ha comunicato che la popolazione locale si è ben coinvolta nell’iniziativa, dove diversi hanno trovato un lavoro dignitoso che permette di aiutare le famiglie a rispondere alla necessità del cibo ed alla conduzione di una vita dignitosa da poter vivere nel proprio paese d’origine. Questo Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico “San Francesco”, è sostenuto nella Repubblica di San Marino dall’Associazione Il GERMOGLIO onlus e dal Centro Sociale S. Andrea. Per chi desiderasse maggiori informazioni e coinvolgersi nell’aiutare il progetto “FARMA SÃO FRANCISCO” può rivolgersi al n. tel. 366 2848570 (Filippo) e 3371010902 (Matteo). La serata è stata anche l’occasione di svolgere l’assemblea del Centro Sociale S. Andrea, dove è stata descritta l’attività svolta nel 2020, l’approvazione del bilancio consuntivo e presentato il ventaglio di iniziative in programma quest’anno tra cui VISIONI D’ESTATE 2021 con la proiezione dei film all’aperto dal 12 al 23 luglio prossimi. La serata è stata promossa da: Centro Sociale S. Andrea con l’Associazione Il GERMOGLIO onlus in collaborazione ed il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle.

c.s. Centro Sociale S. Andrea