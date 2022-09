La solidarietà viaggia sulle note della San Marino Concert Band. Un concerto ad Amatrice

La solidarietà viaggia sulle note della San Marino Concert Band. Un concerto ad Amatrice.

A sei anni dalla scossa di terremoto che devastò il centro Italia, la Repubblica di San Marino porterà il suo messaggio di vicinanza e di affetto agli abitanti di Amatrice, uno dei centri più colpiti dal sisma. In pochi secondi, in quella notte del 24 agosto del 2016, fu spezzata la vita di tantissime persone, di un’intera comunità. Ed è a loro che San Marino intende portare il proprio segno di solidarietà, di sostegno e di speranza, anche per manifestare la gratitudine di tutti a coloro che, fin dalle prime ore della tragedia, si spesero per portare un contributo fattivo per affrontare l’emergenza: forze dell'ordine, protezione civile, associazioni di volontariato, semplici cittadini. Oggi Amatrice, così come gli altri comuni colpiti nel cratere del sisma, sta affrontando un difficile e complicato percorso di rinascita e di ripartenza per guardare al futuro. Sotto il titolo “Pensiero d’Amore”, che manifesta l’affetto e la vicinanza verso le popolazioni colpite, la San Marino Concert Band - nel pomeriggio di Domenica 9 ottobre - si esibirà all’Auditorium della Laga, vero punto di aggregazione sociale per la città, voluto dalla Croce Rossa Internazionale. Un concerto pensato per essere vicini alla popolazione di Amatrice e al tempo stesso testimoniare la riconoscenza nei confronti di tutte quelle persone che da ogni parte del mondo hanno voluto, a vario titolo, contribuire alla ricostruzione. A rappresentare la Repubblica di San Marino saranno presenti i Segretari di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, al Lavoro, Teodoro Lonfernini e alla Cultura, Andrea Belluzzi che saranno accolti dal Sindaco della città, Giorgio Cortellesi. L’evento è organizzato in collaborazione con il l’Amministrazione Comunale di Amatrice.

