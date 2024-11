La solitudine un problema “epidemico” di salute pubblica

La Solitudine è considerata un’evenienza così grave, da essere classificata come un problema di salute pubblica. Viene presentata come una “epidemia” che causa un’ampia gamma di problemi sanitarie che mettono in difficolta i servizi preposti. Alcuni governi, come il Regno Unito e il Giappone hanno persino creato un Ministero per la Solitudine, per tentare una strategia. Tutto ciò propone una serie di approcci che implicano un maggiore impegno delle persone sia nelle loro famiglie che in comunità. L’ansia e la depressione, sono disturbi di salute mentale che possono predisporre alla solitudine, ma ci sono anche problemi sociali legati alla mancanza di interazioni fra le persone, causa della solitudine. Nel caso della depressione e ansia, ci sono chiari segni e sintomi clinici, diagnostici e terapeutici, con incluso i farmaci e i percorsi psicoterapeutici, ma è anche vero che non esiste un processo consolidato per identificare clinicamente gli individui soli. La solitudine, non è esclusivamente una condizione medica, ma una natura al quanto complessa, che comprendono il basso stato di benessere e la scarsa qualità della vita. La soluzione alla solitudine, non sono solo le cure mediche, ma sta nel creare comunità e opportunità che permettono alle persone di costruire relazioni sociali positive. Sono state proposte molti modi per affrontare la solitudine, come: “uso di robot, animali (Pet Therapy), l’attività fisica, incontri di associazionismo, attività culturali e ricreative. L’importante è di implementare lo sviluppo di relazioni sociali significative. Il IX modulo del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, che avrà luogo il 15 novembre presso la sede dell’Alta formazione di San Marino, in contemporanea alla giornata nazionale della solitudine, come afferma il Dott. Carlo Renzini, Presidente dell’ASGG: “affronterà tutti questi temi con un’attenzione particolare al ruolo del personale sanitario”. Vedrà la partecipazione, come relatore il Prof. Stefano Caracciolo dell’Università di Ferrara. Per l’occasione, sarà allestita anche una mostra fotografica dell’Artista Giancarlo Frisoni tratto dal Suo libro “Voi chi Siete?”. Nell’ambito dello stesso modulo, verranno affrontati anche argomenti di Urologia svolto dal Prof. Carlo Daniele e Sua equipe e anche le lesioni da pressione (Decubito) dal Prof. Stefano Volpato. Ricordiamo che sono aperte, sino al 22 novembre 2024, le iscrizioni alla XIII edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”. Per informazioni: www.asgg.sm

C.s. ASGG

