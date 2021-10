La Splendor sponsor del padiglione San Marino

Il Commissariato Generale per L’Expo 2020 Dubai, rappresentato dal Commissario e Ambasciatore degli Emirati Arabi Mauro Maiani, ha stretto un accordo di sponsorizzazione del Padiglione San Marino a Expo 2020 Dubai con l’azienda sammarinese “La Splendor Services”. La Splendor è un’impresa multiservizi che si occupa di pulizia e igiene, tinteggiatura e sistemi di costruzione a secco, disinfestazione, cura del verde, logistica e gestione rifiuti. Una realtà aziendale a 360 gradi che si pone come principale obiettivo quello di offrire ad ogni cliente un supporto completo ed efficace. La Splendor investe costantemente nell’aggiornamento delle migliori pratiche da aver ottenuto l’attestato conforme allo Standard ISO 9001:2015 per la progettazione e l’erogazione di servizi che eroga. L’accordo di sponsorizzazione insieme al Commissariato per l’Expo si concretizza in un contributo economico da parte della Splendor per far fronte al servizio di pulizia, abbigliamento e materiali di igienizzazione all’interno degli spazi del Padiglione San Marino. Come ulteriore garanzia di un supporto di qualità e trasparenza è stata portata a termine anche una formazione del personale in loco su come mantenere sanificati gli spazi dell’area espositiva e degli uffici, VIP Lounge e meeting room al piano superiore.

Alessandro Bollini, Global Commercial Director di La Splendor afferma: "Da oltre 40 anni siamo un’azienda multiservizi che soddisfa le esigenze di privati e imprese così come di grandi strutture commerciali e ospedaliere. Questo ci ha consentito di diventare una realtà consolidata e organizzata capace di portare le soluzioni adatte ad ogni tipo di cliente. Essere presenti a Dubai in qualità di sponsor del Padiglione San Marino rappresenta è per noi motivo d'orgoglio in quanto sammarinesi, ma al tempo stesso un'opportunità unica per far conoscere la nostra realtà e creare nuove opportunità di business in un’area così lontana da noi, dove abbiamo già cominciato a muovere i passi”. Mauro Maiani commenta l’accordo: “Sono molto lieto di avere tra i nostri sponsor un'azienda leader nel settore della pulizia e dell’igiene come La Splendor. Una realtá sammarinese che sta dimostrando un interesse anche per aree di mercato diverse da quelle tradizionali e che sono orgoglioso di poter presentare nel mercato emiratino. Raggiungere e mantenere standard elevati di igiene non è una semplice questione di apparenza e di decoro. Vivere e lavorare in spazi puliti, oggi più che mai nella situazione covid che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, ha un impatto significativo sulla salute dei dipendenti e sul compimento delle loro attività. Per questo motivo sono lieto di avere un partner professionale e di fiducia capace di individuare e comprendere le esigenze igieniche specifiche del nostro ambiente di lavoro, garantendo alti standard di sanificazione e pulizia”.

