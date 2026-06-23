“La Stanza per Te”: formazione, collaborazione e tutela delle vittime di violenza

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Montelupo di Domagnano, il convegno “La Stanza per Te”, promosso dal Soroptimist Club della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Corpo della Gendarmeria, l’Authority Pari Opportunità, l’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino e l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino. L’iniziativa, accreditata ai fini della formazione professionale degli avvocati, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle professioni giuridiche e psicologiche, delle Forze dell’Ordine e del mondo dell’associazionismo in una mattinata di formazione e confronto dedicata alla tutela delle vittime di violenza. Il convegno si inserisce nel percorso avviato dal Soroptimist Club della Repubblica di San Marino con l’Udienza concessa, nella giornata di ieri, dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva e con la visita istituzionale alla “Stanza per Te” presso il Comando del Corpo della Gendarmeria, confermando la forte sinergia tra istituzioni, Forze dell’Ordine e professionisti. Ad aprire i lavori è stata la Presidente del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, Francesca Barbieri, che ha ripercorso la nascita del progetto “La Stanza per Te”, inaugurato nel 2021 grazie alla collaborazione con il Corpo della Gendarmeria, sottolineando come esso rappresenti non soltanto un luogo di accoglienza, ma il simbolo di una rete costruita negli anni attraverso il dialogo, la condivisione di competenze e la collaborazione tra istituzioni e professionisti. Sono intervenuti il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, il Generale Maurizio Faraone, Comandante del Corpo della Gendarmeria, e l’Avv. Lucia Taormina, Presidente dell’Unione Italiana Soroptimist, la cui presenza ha conferito un significativo valore istituzionale all’iniziativa. Il programma è proseguito con gli interventi dell’Avv. Kristina Pardalos, Legale rappresentante dell’Authority Pari Opportunità della Repubblica di San Marino, della Dott.ssa Romina Bronzetti, membro dell’Authority Pari Opportunità della Repubblica di San Marino, dell’Avv. Tania Ercolani, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, del Capitano Gian Luca Dolcini, Comandante del Reparto di Polizia Sociale e Amministrativa del Corpo della Gendarmeria, della Gendarme Viola Moretti, addetto all’Ufficio Violenza di Genere e contro i Minori del Corpo della Gendarmeria, del Dott. Massimiliano Vandi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino, e della Dott.ssa Laura Corbelli, Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino. I relatori hanno affrontato il tema della violenza di genere da prospettive giuridiche, psicologiche, istituzionali e operative, offrendo un’importante occasione di approfondimento e mettendo in evidenza come la tutela delle vittime richieda un approccio multidisciplinare e una collaborazione costante tra tutti i soggetti coinvolti. Nel corso della mattinata è emerso con forza un messaggio condiviso: la violenza di genere può essere contrastata efficacemente solo attraverso una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine, professionisti e associazionismo. «La “Stanza per Te” è il risultato di un percorso costruito insieme», ha dichiarato la Presidente del Soroptimist Club della Repubblica di San Marino, Francesca Barbieri. «Ogni istituzione, ogni professionista e ogni persona coinvolta ha contribuito a trasformare un’idea in un progetto concreto al servizio della comunità. Questo convegno rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare quella rete di competenze e di collaborazione che costituisce il vero valore della “Stanza per Te”.»



c.s. Ufficio Stampa Soroptimist Club della Repubblica di San Marino









