TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:00 Commissione Interni: stretta su smartphone e minori, svolta per la scuola e allarme per l’Istituto Musicale 12:00 Pesca in mare da Natante, a Federico Soldati la prima prova del Campionato Sammarinese 11:45 USL: "Per rilanciare la natalità bisogna investire anche sui giovani" 10:08 Elettra Lamborghini guarda all'Eurovision: "Che sia Sanremo o San Marino, troverò la mia via" 09:41 Europei SCA: argento per San Marino, premiata Alice Pedrelli 08:05 Venezuela, a La Guaira si continua a scavare: salvati un uomo e il figlio, i vigili del fuoco italiani cercano una donna e due bambini 07:40 The Space Race, Alberto Battistolli: "Da San Marino a San Marino sempre per la passione per i motori" 07:40 Europei piccoli Stati: San Marino quarto, bronzo a Gibilterra
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

La Statua della Libertà sammarinese al Dickinson College

29 giu 2026
La Statua della Libertà sammarinese al Dickinson College

Sono stati pubblicati per i tipi del Dickinson College gli atti della conferenza «Perché l’Ucraina Combatte», tenutasi presso la Stern Great Room di Carlisle (USA) il 25 marzo scorso da Michele Chiaruzzi, visiting fellow al Dickinson e professore dell’Ateneo sammarinese, insieme ai professori Robert Craig Nation, Andrew Woolf e Russell Bova. La pubblicazione, curata da Chiaruzzi e Piero Maria Pedone, già moderatore della conferenza e Overseas Teaching Assistant, è prefata da Toby Reiner, Direttore del Dipartimento di Scienza Politica del Dickinson College. Una particolarità del volume è l’appendice fotografica che riproduce la preziosa acquaforte della Statua della Libertà sammarinese realizzata da Gianni Raffaelli, oggi ospitata in varie sedi istituzionali della Repubblica, oltre alla famosa lettera di Abraham Lincoln alla Reggenza. Questi simboli della storia sammarinese sono stati difatti introdotti al pubblico della conferenza nelle note d’apertura di Chiaruzzi che ha anche donato una stampa dell’acquaforte al Presidente del Dickinson College. John E. Jones si è detto «profondamente grato e immensamente onorato» per il dono della «meravigliosa stampa» sammarinese, oggi ospitata al Dickinson. Fondato nel 1783 in Pennsylvania, Dickinson è il primo college riconosciuto negli Stati Uniti dopo la firma della Costituzione americana, ampiamente riconosciuto tra i migliori College degli Stati Uniti nell’educazione globale e alla sostenibilità.

C.s. - Michele Chiaruzzi




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa