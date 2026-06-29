La Statua della Libertà sammarinese al Dickinson College

Sono stati pubblicati per i tipi del Dickinson College gli atti della conferenza «Perché l’Ucraina Combatte», tenutasi presso la Stern Great Room di Carlisle (USA) il 25 marzo scorso da Michele Chiaruzzi, visiting fellow al Dickinson e professore dell’Ateneo sammarinese, insieme ai professori Robert Craig Nation, Andrew Woolf e Russell Bova. La pubblicazione, curata da Chiaruzzi e Piero Maria Pedone, già moderatore della conferenza e Overseas Teaching Assistant, è prefata da Toby Reiner, Direttore del Dipartimento di Scienza Politica del Dickinson College. Una particolarità del volume è l’appendice fotografica che riproduce la preziosa acquaforte della Statua della Libertà sammarinese realizzata da Gianni Raffaelli, oggi ospitata in varie sedi istituzionali della Repubblica, oltre alla famosa lettera di Abraham Lincoln alla Reggenza. Questi simboli della storia sammarinese sono stati difatti introdotti al pubblico della conferenza nelle note d’apertura di Chiaruzzi che ha anche donato una stampa dell’acquaforte al Presidente del Dickinson College. John E. Jones si è detto «profondamente grato e immensamente onorato» per il dono della «meravigliosa stampa» sammarinese, oggi ospitata al Dickinson. Fondato nel 1783 in Pennsylvania, Dickinson è il primo college riconosciuto negli Stati Uniti dopo la firma della Costituzione americana, ampiamente riconosciuto tra i migliori College degli Stati Uniti nell’educazione globale e alla sostenibilità.

C.s. - Michele Chiaruzzi







