La storia della funivia del Titano in un video realizzato dal magazine multimediale dell’Università di San Marino

Il magazine multimediale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, MAG., ha dedicato un video di circa 12 minuti alla storia della funivia del Titano. Il progetto ha coinvolto, fra gli altri, cinque studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo sammarinese, che hanno contribuito, su diversi livelli, alle fasi che hanno caratterizzato la produzione del mini documentario. Partendo dalle prime idee sulla funivia e passando per la sua realizzazione, le caratteristiche e i principali aggiornamenti, il video descrive il valore e l’impatto dell’infrastruttura nel contesto della storia sammarinese, parlando delle scelte fatte, delle difficoltà affrontate e delle soluzioni individuate. Con il supporto di alcune immagini raccolte e conservate dall’Archivio Multimediale delle Memorie Sammarinesi, che come il magazine fa parte dell’Università di San Marino, l’approfondimento è stato condotto da Davide Mignani, iscritto al programma triennale in Comunicazione e Digital Media. Possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, il progetto è stato realizzato con la regia di Francesco Ceccoli, foto di scena di Giulia Ciasca del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design, riprese con il drone di Francesco Borghesi, iscritto a Ingegneria Civile. Con il coinvolgimento di altri studenti e dello staff dell’Ateneo è stato inoltre realizzato un modello 3D in scala delle cabine, utilizzato durante le riprese. “Con questo racconto consolidiamo un’ampia serie di ritratti e approfondimenti dedicati alla comunità universitaria e al territorio del Titano”, spiega il direttore del magazine multimediale, Jeffrey Zani. “Siamo nati nel 2021 per coinvolgere i ragazzi in percorsi nei quali si confrontano con le principali dinamiche legate al giornalismo e al documentario, valorizzando approccio critico, propensione alla ricerca, curiosità e capacità narrative. Cerchiamo così di riconsegnare storie di interesse e dallo stile attuale, sviluppando allo stesso tempo i talenti espressi dagli iscritti all’Ateneo”. Il video è disponibile sul canale YouTube mag.university con il titolo “Perché a San Marino c’è una funivia? Storia, curiosità e retroscena dell’impianto”, sul sito mag.unirsm.sm, sul profilo Instagram @mag.university.

Link diretto: https://www.youtube.com/watch?v=7O93OGGuh5g

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino







