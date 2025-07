La SUMS annuncia la 149ª edizione della storica Festa d’Estate

La Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino è lieta di annunciare la 149ª edizione della storica Festa d’Estate, in programma venerdì 18 luglio 2025 alle ore 19:30, presso Piazza Sant’Agata (ingresso dalla Porta del Paese). La Festa d’Estate rappresenta una delle più antiche e sentite tradizioni della SUMS, un momento simbolico che unisce generazioni di Soci e famiglie nel segno della solidarietà, della comunità e dell’identità sammarinese. Questa serata è l’occasione per ritrovarsi, condividere valori e rinsaldare il legame tra le persone, in un clima di accoglienza e appartenenza.

Oltre ad essere un momento di festa, l’evento ha anche uno scopo sociale e benefico: i contributi raccolti dagli ospiti saranno destinati al Fondo di Solidarietà della SUMS, che da sempre sostiene progetti di aiuto concreto a favore della comunità. L’ingresso sarà consentito solo ai Soci SUMS che presenteranno la lettera d’invito ricevuta, insieme al gruppo di familiari ed eventuali amici. Non è possibile prenotare tavoli. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, Piazza Sant’Agata sarà chiusa al traffico dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 18 luglio 2025.

C.s. - Ufficio Stampa SUMS

