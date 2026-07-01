La Sums celebra 150 anni di storia, solidarietà e impegno per la comunità

La Sums celebra 150 anni di storia, solidarietà e impegno per la comunità.

Domenica 28 giugno la Società Unione Mutuo Soccorso ha celebrato il 150° anniversario della propria fondazione con una giornata di festa, partecipazione e condivisione. La più antica associazione della Repubblica di San Marino rappresenta da un secolo e mezzo un punto di riferimento per la comunità, promuovendo i valori della solidarietà e della coesione sociale. Le celebrazioni hanno avuto inizio alle 15.30 con il primo Palio della Balestra SUMS, svoltosi alla Cava dei Balestrieri, per poi proseguire dalle ore 18 alla ConSums Arena con l’aperitivo di benvenuto che ha riunito Soci e ospiti. Successivamente, l’ingresso degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, ha dato ufficialmente avvio al momento istituzionale della serata, aperto dal discorso introduttivo del Presidente della SUMS, Marino Rossi, che ha sottolineato la rilevanza del traguardo raggiunto, auspicando che la Società possa continuare a rappresentare, anche in futuro, un punto di riferimento per la comunità sammarinese. Il Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al suo predecessore, Marino Albani, per l'opera svolta, l’impegno e la dedizione con cui ha guidato la SUMS nel corso del suo mandato e per il prezioso contributo che continua a offrire alla Società nel suo attuale ruolo di Presidente onorario. La presenza dei Capitani Reggenti ha rappresentato un motivo di grande onore per la Società Unione Mutuo Soccorso. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno preso parte alla cena insieme ai Soci e agli ospiti, condividendo il momento conviviale della celebrazione del 150° anniversario. Nell’occasione hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività svolta dal sodalizio nel corso della sua lunga storia, ringraziandola per il contributo offerto alla comunità sammarinese e per il ruolo svolto nella promozione dei valori di solidarietà, partecipazione e aiuto reciproco. A seguire, Paolo Cevoli, legato da un rapporto di amicizia con il Presidente onorario Marino Albani, ha intrattenuto i presenti con il suo spettacolo all’insegna dell’ironia e della leggerezza che ha coinvolto il pubblico presente e contribuito a creare un clima di convivialità e partecipazione. La serata è poi proseguita con la cena in una sala gremita di Soci, durante la quale è stato proiettato un video celebrativo dedicato ai 150 anni della SUMS, attraverso immagini storiche e fotografie che ne ripercorrono l’evoluzione fino ai giorni nostri. Nel corso della cena si è svolta la tradizionale lotteria, con estrazione di premi destinati agli ospiti presenti, consistenti in buoni spesa spendibili presso alcuni esercizi commerciali della Repubblica di San Marino. Al termine della festa è stato inoltre consegnato un omaggio a tutti i partecipanti. La festa si è conclusa con musica e balli, suggellando una ricorrenza che ha celebrato non soltanto un importante anniversario, ma anche la vitalità di un’istituzione che, da un secolo e mezzo, continua a custodire e promuovere i valori di solidarietà, partecipazione e sostengo reciproco.

c.s. SUMS

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