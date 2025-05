La Sums presenta il nuovo volume della collana quaderni agli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Si è tenuta ieri, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, l’udienza ufficiale per la presentazione del sedicesimo volume della Collana “Quaderni SUMS”, edita dalla Società Unione Mutuo Soccorso, giunta al suo ottavo anno di pubblicazioni. Il Presidente della SUMS, nel suo intervento, ha voluto ringraziare le Loro Eccellenze per l’alto onore concesso all’Associazione, ricevendola in udienza in prossimità della conclusione del proprio terzo mandato. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini per il costante sostegno e le parole di apprezzamento nei confronti della storica istituzione, attiva in Repubblica fin dal 1876. Il volume presentato, intitolato “Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino” e firmato da Walter Serra, è il frutto di un paziente e meticoloso lavoro di ricerca sul tema dell’acqua e delle sue infrastrutture storiche nel territorio sammarinese. Il libro documenta centinaia di pozzi, cisterne e fonti presenti sul Monte Titano, testimonianze silenziose di un ingegno popolare sviluppatosi nei secoli per garantire l’approvvigionamento idrico in un territorio morfologicamente complesso. L’autore ha saputo restituire vita e memoria a queste opere, molte delle quali dimenticate, catalogandole con rigore tecnico e passione civile. Ne è emerso un racconto affascinante che intreccia geologia, storia e fotografia, offrendo una narrazione inedita e profondamente umana del rapporto tra i sammarinesi e il loro ambiente. Durante la presentazione, il Presidente ha anche colto l’occasione per richiamare l’urgenza, più che mai attuale, di affrontare con visione strategica il tema dell’autonomia idrica della Repubblica, ricordando come tale dibattito sia aperto da oltre un secolo, e auspicando una nuova stagione di progettualità concreta. Il volume di Walter Serra, oltre a rappresentare un importante contributo storiografico, si pone dunque anche come stimolo per riflessioni attuali e future, nel segno di una riscoperta consapevole delle risorse del territorio. Con questa pubblicazione, la Collana “Quaderni SUMS” si conferma ancora una volta uno strumento prezioso di ricerca, valorizzazione e trasmissione della memoria collettiva sammarinese.

