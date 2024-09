La SUMS presenta il nuovo volume della Collana Quaderni “Giuliano Gozi - Ascesa e declino di un Segretario di Stato”

Mercoledì 18 settembre alle ore 18:00 presso il Teatro Titano di San Marino si terrà la presentazione del tredicesimo volume della Collana “Quaderni S.U.M.S.”, dal titolo: “Giuliano Gozi - Ascesa e declino di un Segretario di Stato”, scritto da Davide Bagnanesi e Antonio Morri. Il volume rappresenta un contributo per la comprensione della storia recente di San Marino, incentrato sulla figura di Giuliano Gozi, Segretario di Stato e Capitano Reggente, che svolse un ruolo cruciale non solo nella politica interna della Repubblica, ma anche nei rapporti con l’Italia fascista e con la comunità internazionale durante periodi di profonde trasformazioni sociali e politiche. Attraverso un’accurata ricerca storica, gli autori ricostruiscono la sua ascesa al potere e le dinamiche che portarono al suo progressivo declino. Il programma della serata prevede gli interventi di: Marino Albani, Presidente della S.U.M.S.; Davide Bagnanesi e Antonio Morri, autori del volume; Leo Marino Morganti, noto esperto di storia sammarinese e Fernando Bindi, autorevole figura del panorama politico e culturale della Repubblica. La serata sarà un’occasione per approfondire il contesto storico e politico di San Marino tra le due guerre mondiali, periodo durante il quale Gozi fu uno dei principali protagonisti. La Collana “Quaderni S.U.M.S.”, nata per promuovere la ricerca storica e culturale sammarinese, ha già pubblicato numerosi studi di grande rilevanza. Con questo nuovo volume, la S.U.M.S. conferma il suo impegno nella divulgazione e valorizzazione della storia della Repubblica di San Marino, mettendo a disposizione del pubblico un’opera che, attraverso una solida base documentale, apre nuove prospettive di lettura su una delle epoche più delicate della nostra storia.

