La SUMS sostiene il Programma Volontari per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

Il Commissariato Generale per Expo 2025 Osaka è lieto di annunciare l’avvio di una collaborazione con la SUMS (Società Unione Mutuo Soccorso) che - fa sapere il suo Presidente Marino Albani - ha deliberato di sostenere il Programma Volontari per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, l’iniziativa che offe a giovani sammarinesi o residenti, l’opportunità di essere protagonisti al Padiglione del Titano durante l’esposizione universale del prossimo anno. Il programma ha come obiettivo di formare un team che affiancherà lo staff del Commissariato e quello del Padiglione con il compito principale di accogliere e guidare i visitatori durante la loro permanenza nello spazio che il Titano occuperà. Il Direttivo SUMS stanzierà i fondi necessari per corrispondere, direttamente ai 18 giovani ragazzi che si alterneranno presso il padiglione nei sei mesi di durata dell’evento, un rimborso spese forfettario di 300,00 euro pro capite. Il rimborso è da intendersi per turno, ossia per i due mesi di durata di ognuno dei tre periodi di partecipazione all’Expo (13 aprile/13 giugno; 13 giugno/13 agosto; 13 agosto/13 ottobre). SUMS offre inoltre la possibilità di iscriversi gratuitamente per il primo anno. Il Commissariato coglie l’occasione per ricordare che la domanda di partecipazione con gli allegati richiesti dovrà pervenire via posta elettronica certificata (tNotice) all’indirizzo re.expo@gov.sm o a mezzo lettera raccomandata o consegna a mano alla sede del Commissariato Generale, presso la Segreteria di Stato per il Turismo, entro le ore 12.00 di venerdì 4 ottobre 2024. Il programma è pubblicato - con la domanda di partecipazione - sul portale ufficiale dei servizi della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino www.gov.sm alla pagina del Commissariato e sul sito

C.s. Commissariato Generale del Governo