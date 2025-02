La taiwanese ESPNER EYEWEAR firma gli occhiali da sole ufficiali del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka Punto di riferimento per chi cerca occhiali da sole di alta qualità̀, connubio perfetto tra tradizione artigiana e visione imprenditoriale moderna, ESPNER EYEWEAR è MAIN SPONSOR del Padiglione.

– Kevin Chen, CEO di ESPNER EYEWEAR e Filippo Francini Commissario Generale di San Marino Expo hanno siglato il contratto di sponsorizzazione che fa dell’azienda produttrice di occhiali da sole di Taiwan uno dei MAIN SPONSOR del Padiglione del Titano a Osaka. Qualità̀dei materiali, design innovativo, prezzi competitivi sono i pilastri su cui si basa il successo di ESPNER EYEWEAR azienda fondata nel 2015 da Kevin Chen manager con una solida esperienza nel settore e una visione moderna del business. La cura per i dettagli e la passione per la creazione di modelli unici e originali - tramandate dalla famiglia Chen di generazione in generazione - unite a una strategia di marketing mirata e all'apertura di un negozio online, consentono a ESPNER EYEWEAR di consolidare la sua presenza sui mercati internazionali e di raggiungere rapidamente un pubblico globale. Il modello di occhiali da sole che ESPNER EYWEAR ha realizzato ad hoc per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, sia per lo staff sia per la vendita ai visitatori presso lo shop - sono biodegradabili, galleggiano e hanno lenti polarizzate. Il top di qualità sul mercato.

c.s. San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025

