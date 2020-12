La Taverna degli Artisti si può fregiare del titolo di Bottega Storica del Comune di Rimini ed entra nel progetto di valorizzazione di Confcommercio provinciale

Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini: “Un luogo esclusivo nel cuore di Marina Centro che risplende ogni giorno con la passione e la creatività della famiglia Pappano” Anche il ristorante Taverna degli Artisti è entrato nell’Albo e può fregiarsi del titolo di Bottega Storica del Comune di Rimini. Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, ha consegnato alla famiglia Pappano, che la gestisce dal 1998, la speciale targa di Bottega Storica con cui, tramite un Qr Code, viene messa “in rete” con le altre Botteghe storiche riminesi, valorizzandone l’identità attraverso schede e immagini di ieri e di oggi e creando speciali itinerari tematici per andare “di bottega in bottega” (www.botteghestoricherimini.it ). Il ristorante, aperto nel 1967, è stato il ritrovo riminese delle celebrità. Non c’è stato cantante, attore o regista che, tra gli anni Sessanta e Settanta, non si sia seduto al tavolo della Taverna degli Artisti. Famoso rimane il “tavolo imperiale”, il più ricercato, rimasto tutt’ora identico e fruibile. Situato nel cuore di Marina Centro, a pochi metri dal Grand Hotel e dal mare, dal 1998 è gestito dalla famiglia Pappano. Mario insieme alla moglie hanno trasmesso la loro passione per la ristorazione e l’accoglienza ai figli e ora anche Elena, Leonardo e Antonio sono parte integrante della Taverna degli Artisti. Una sintonia familiare che ha permesso a questo storico luogo della Rimini della Dolce Vita di risplendere anche ai giorni nostri. Più di ogni altra cosa a distinguere la Taverna degli Artisti è la valorizzazione del Made in Italy e la scelta, in primis, di una produzione sempre artigianale e degli ingredienti genuini e tipici di altissima qualità. “Siamo fieri di questo riconoscimento – spiega la famiglia Pappano – proprio perché attesta ufficialmente la storia del nostro locale. Anche con i lavori di ammodernamento che abbiamo fatto con la nostra gestione, abbiamo lasciato intatta l’atmosfera magica che la Taverna ha sempre avuto e che si respira ancora. Credo che il Comune abbia fatto bene ad incentivare l’Albo delle Botteghe Storiche: Rimini ha tanti negozi e locali che la rappresentano e con il progetto di valorizzazione di Confcommercio tutti potranno conoscerne la storia e andarli a visitare”. “Passione e creatività della famiglia Pappano danno ogni giorno lustro a questo storico locale di Marina Centro – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. La Taverna degli artisti merita questa iscrizione all’albo delle Botteghe Storiche, così come merita di essere visitato per un pranzo e, quando sarà possibile, una bella cena. Un luogo esclusivo, che negli anni ha visto sedere ai suoi tavoli il jet set italiano ed è ancora oggi capace di risplendere grazie all’impegno quotidiano di un’intera famiglia”.