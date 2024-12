La Tavoleto della natura e della cultura sforna mostre e laboratori made in Rsm

Questa mattina per la settimana di Tavoleto Capitale della Cultura, dal 2 all’8 dicembre, doppia inaugurazione nella biblioteca e nella palestra della Scuola comunale Anna Frank. Passerella d'onore davanti a genitori e al sindaco di Tavoleto Stefano Pompei, dei bambini delle scuole primarie che hanno potuto vedere esposti i propri lavori realizzati durante il laboratorio di riciclo creativo condotto da Gabriele Geminiania, a nome del Green Festival San Marino e Montefeltro. Il laboratorio riconsiderava i materiali usa e getta come elementi costitutivi di personaggi fantastici creati dai bambini, ispirandosi al rapporto fra l’uomo e le cose tipico delle economie circolari della civiltà contadina. Una società in cui le cose erano fatte per durare e per qualsiasi oggetto che aveva perso la propria funzione primaria, se ne inventava un uso alternativo, talvolta davvero creativo e bizzarro. I presupposti del laboratorio, si riallacciavano perfettamente alla seconda mostra dal titolo “Dalle reti alla rete. Dalle barche dei pescatori alle reti digitali”, una esposizione di oggetti portati a riva attraverso le reti dei pescatori. Un campionario di forme dall’impattante valenza estetica e al tempo stesso monito di inquinamento massiccio di mari e oceani da parte dell'uomo. Una minaccia sempre più seria per i delicati ecosistemi marini, che da diversi anni devono far fronte anche agli effetti dei repentini cambiamenti climatici. “Lavorare con i bambini è sempre un'esperienza unica, che apre a una visione diversa e laterale del mondo e delle cose – dice Gabriele Geminiani – e arriva a essere davvero gratificante quando si crea quell’atmosfera alchemica in cui regna il silenzio, perché tutti sono al lavoro, maestre comprese”. Alla fine sono state distribuite le brochure realizzate per l'occasione dal Green Festival San Marino e Montefeltro riportanti i momenti salienti del laboratorio nonché una selezione degli elaborati bambini.

