La tecnologia di Valpharma Group cresce anche nel Regno Unito.

La tecnologia farmaceutica di Valpharma Group continua a crescere all’estero, e nel mercato del Regno Unito in particolare. Lo fa anche grazie all’importante partnership firmata in questi giorni con Kelso Pharma. L’azienda britannica, grazie anche ai prodotti a rilascio modificato delle aziende del gruppo italo-sammarinese, aggiunge una nuova area terapeutica al proprio portafoglio e alla sua filiale inglese Stirling Anglian Pharmaceuticals (SAP). “La nostra recente partnership con Kelso Pharma rappresenta una nuova ed entusiasmante sfida per entrambe le aziende”, sottolinea la Chairwoman di Valpharma Group Alessia Valducci, “con una storia di forti relazioni a livello internazionale e sinergie, tutti in Valpharma sono entusiasti di lavorare con il team di Kelso Pharma, per offrire prodotti importanti e preziosi ai pazienti”. “Siamo davvero lieti di annunciare questa importante collaborazione con il team di Valpharma Group”, dichiara Mark Inker, Managing Director UK di Kelso Pharma. “La nostra azienda s’impegna a collaborare con imprese che hanno valori forti e una chiara mission per fare il bene dei pazienti. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri nuovi partner e portare questi medicinali sul mercato”. Il Gruppo Valpharma collaborerà con Kelso con entrambe le aziende del settore farmaceutico: Valpharma San Marino SpA e Valpharma International Spa e produrrà alcuni medicinali, seguendone la registrazione, il lancio e l’andamento commerciale, adattandovi la propria produzione.

