La Terra come un unico grande giardino

La Terra come un unico grande giardino.

Presentata mercoledì scorso la IV edizione del San Marino Green Festival presso la casa del Castello di Città alla presenza del Capitano di Castello Tomaso Rossini, i rappresentanti delle Segreterie di Stato Turismo e Cultura, Luca Lazzari e Lazzaro Rossini. A condurre le danze Gabriele Geminiani, l’ideatore del festival. Non una vera e propria conferenza stampa, più una sorta di cenacolo con dei momenti formativi per i contributi di ospiti e amici del festival. Fra questi l’attivista ambientale impegnata nella divulgazione delle comunità energetiche, Viviana Manganaro, che ha parlato del crescente fenomeno del greenwashing e l’esperta di food e benessere per grandi alberghi e comunità, Paola di Giambattista, che ha indicato le strade per un'alimentazione a minor impatto ambientale e al contempo più ricca di nutrienti. Quest’anno il cuore verde e pulsante del San Marino Green Festival 2022, sarà il suo itinerario di giardini pubblici e privati, quest’ultimi segreti ai più, del Centro storico di San Marino, Patrimonio dell’Unesco. In queste oasi di natura multicolore, tra vicoli e torri, si terranno incontri, laboratori, mostre e performance artistiche che scandiranno la giornata di sabato 25 giugno. Il giorno precedente, venerdì 24, il festival prenderà il largo da Podere Lesignano per una serie di laboratori pratici fra cui quello di orticoltura domestica, mentre nel pomeriggio ci sarà un incontro itinerante fra lago e vigneti con il poeta paesologo Franco Arminio. Il titolo del festival “Il mondo come giardino” è un invito ai partecipanti a prendersi cura di quell’immenso giardino diffuso che è il mondo, e a guardare con concretezza e spirito critico ai temi del futuro, dalla sostenibilità ambientale a quella sociale, al modo in cui ci rapportiamo al pianeta, a noi stessi e agli altri. Sabato 25 giugno alle ore 17,00, il Prof. Francesco Ferrini, docente di arboricoltura all’Università di Firenze e ospite di conferenze e programmi televisivi scientifici (GEO&GEO), ci parlerà della gestione del verde pubblico in città, talvolta alla base di dissidi fra cittadini e amministratori. Piccole azioni alla portata di ognuno di noi che possono cambiare il mondo, sono quelle di cui ci parlerà a seguire Linda Maggiori, nell’incontro dedicato a un’economia domestica più sostenibile e nello specifico a Come diventare un vero viaggiatore green. Infine alle 18,30, a conclusione del festival, un pirotecnico appuntamento per grandi e piccini, con le performance del Riciclato Circo Musicale, dopo il loro recente esordio in RAI. In Minuscole storie campate in aria avremo invece il tocco lieve della poesia visiva di Iaia Zanella, con le sue eteree installazioni artistiche. Avremo anche modo di vederla lavorare a queste minuscole realizzazioni con il suo armamentario di cose e attrezzature minime. Tante altre le iniziative, come il ciclo di letture e presentazione di libri a cura del Rodari Club, la Caccia al Tesoro Naturalistica dell’Ass. Cailungo Calcio, la poesia e la musica di Matteo Goglio, il pollice verde di Mara Verbena, il flauto magico di Monica Moroni, ed altro. Visite guidate sull’itinerario dei giardini ma anche delle bellezze storico-paesaggistiche saranno possibili grazie alla guida turistica Chiara Macina. Alla fine un brindisi augurale presso il Bar Galleria è stata l’occasione per far nascere nuove collaborazioni e sinergie.

c.s. San Marino Green Festival

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: