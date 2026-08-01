La Terrazza della Dolcevita a Rimini: il 3 agosto Dante Ferretti inaugura la mostra, segue Roberto Sergio

La Terrazza della Dolcevita a Rimini: il 3 agosto Dante Ferretti inaugura la mostra, segue Roberto Sergio.

Proseguono le serate di “La Terrazza della Dolce Vita” i salotti culturali nel giardino del Grand Hotel di Rimini di Simona Ventura e Giovanni Terzi, giunti alla settima edizione - Lunedì 3 agosto inaugura, alle 18.00, la mostra dal titolo “Dante Ferretti. E la nave va” con i disegni preparatori, i dipinti e i bozzetti originali di scena firmati da uno dei più grandi scenografi del mondo: Dante Ferretti, tre volte vincitore del Premio Oscar - L’inaugurazione è alla presenza dell’artista e della coppia Ventura-Terzi (la mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 3 settembre) - La serata continua con l’intervista allo stesso Ferretti e, a seguire, al direttore Generale RAI: Roberto Sergio Inaugura lunedì 3 agosto (alle ore 18) nella storica Sala Tonino Guerra del Grand Hotel di Rimini, alla presenza dell'artista insieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi, la mostra “Dante Ferretti. E la nave va”, curata da Raffaele Curi, percorso espositivo sulla carriera del celebre scenografo, che espone una scelta raffinata dell’intera produzione di bozzetti e opere legate al suo lavoro di scenografo vincitore di tre premi Oscar, nel 2005 per The aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret, ancora di Scorsese. Dante Ferretti (nato a Macerata il 26 febbraio 1943), amico e collaboratore del regista riminese Federico Fellini, porta a Rimini, tra le altre, le opere nate dal fortunato sodalizio con Fellini durato cinque film: dalla pellicola che dà il titolo alla mostra, E la nave va (1983), a Prova d'orchestra e La Città delle Donne (1979) passando per Ginger e Fred (1986) e La voce della Luna (1990). Aperta fino al 3 settembre, dalle 11 alle 21, a ingresso gratuito, racconta un lavoro creativo sorprendente: realizzati a mano su carta, i bozzetti rappresentano il primo momento della costruzione di un film. È in questi disegni che nascono ambienti, architetture e atmosfere che verranno poi trasformati in scenografie reali. La mostra mette in luce il carattere artigianale del lavoro di Ferretti, fatto di studio e immaginazione, e permette di seguire il passaggio dall’idea alla realizzazione sul set. Le imponenti e visionarie scenografie di Ferretti erano congeniali alla vena fantastica e onirica delle atmosfere felliniane, come si evince dall’esposizione. Tra le opere in mostra anche il bozzetto che ha visto nascere l’imponente Rinoceronte che naviga nella celebre pellicola e che a Rimini è diventato una scultura simbolo -chiamata affettuosamente Rina- nel giardino del Grand Hotel, opera in resina e polistirolo realizzata dallo scultore Valeriano Trubbiani, omaggio della città al film “E la nave va”, creata per il Fellini Museum, il grande polo museale diffuso situato nel centro città. Dopo l’inaugurazione, alle 18,30, Dante Ferretti sarà ospite nei salotti della Terrazza. A seguire salirà sul palco Roberto Sergio, Direttore Generale Corporate Rai, già presidente del consiglio di amministrazione RAI, e Direttore Generale di San Marino RTV.

Comunicato stampa

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