La terza torre si colora di viola: “facciamo luce sulla fibromialgia”

Illuminare di viola monumenti, comuni e sedi delle istituzioni per accendere un faro sulla fibromialgia, una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia e nella Repubblica di San Marino non è ancora riconosciuta, ma che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne. “Facciamo luce sulla fibromialgia”, iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione Nazionale Cfu Italia Odv, si terrà domani, mercoledì 12 maggio, in oltre 400 comuni e con il supporto di ben 8 regioni italiane. Anche la Repubblica di San Marino e le sue istituzioni hanno deciso di aderire a questa importante campagna di sensibilizzazione: domani sera la terza torre Montale sarà così illuminata di viola. La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. La causa esatta all’origine di questa sindrome non è nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormonali, psicologici ecc.). La patogenesi della malattia è, infatti, un argomento molto discusso: non esistono ancora dati definitivi, ma molti studi cercano di approfondire l’interazione multifattoriale esistente alla base della malattia. La sindrome colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni.