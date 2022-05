La terza torre si colora di viola: “Facciamo luce sulla Fibromialgia”

Illuminare di viola monumenti, comuni e sedi delle istituzioni per accendere un faro sulla fibromialgia, una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia e nella Repubblica di San Marino colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne. Anche la Repubblica di San Marino e le sue istituzioni hanno deciso di aderire per il secondo anno di fila a questa importante campagna di sensibilizzazione: questa sera, la terza torre Montale sarà così illuminata di viola. A ottobre 2021 il Gruppo Fibromialgici Sammarinesi ha presentato l'Istanza d'Arengo, accolta due mesi fa, per il riconoscimento della fibromialgia e chiesto l'accessibilità alle relative cure e terapie per alleviare i dolori che affliggono quotidianamente i malati. I Fibromialgici Sammarinesi potranno così ottenere al più presto le cure e le terapie adeguate per chi è affetto da questa sindrome. La fibromialgia è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. La causa esatta all’origine di questa sindrome non è nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormonali, psicologici ecc.).

