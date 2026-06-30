La transizione ecologica sale a bordo: BYD concede in uso gratuito il primo bus elettrico alla Repubblica

Le strade del Titano si preparano a sperimentare la mobilità del futuro. Ha preso ufficialmente il via una nuova fase della sinergia tra l'Esecutivo e il colosso dell'alta tecnologia BYD, con l'arrivo sul territorio del primo autobus interamente elettrico destinato al trasporto pubblico. In questa fase saranno utilizzate delle zavorre per simulare l’utenza. Il mezzo, concesso in uso gratuito per una fase sperimentale sul campo, costituisce il primo risvolto pratico dell'accordo quadro strategico siglato lo scorso marzo. Non è un esperimento isolato. Al contrario, l'iniziativa si inserisce all'interno di una programmazione di ampio respiro economico, concepita per trasformare la Repubblica in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto focalizzato sull'autonomia energetica. Il veicolo coprirà le tratte ordinarie della rete nazionale sotto la gestione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. C'era molta attesa tra i tecnici. Le pendenze del nostro territorio rappresentano da sempre una sfida severa per la trazione elettrica, ed è proprio la raccolta di dati in contesti orografici così complessi a rendere il test straordinariamente prezioso per entrambe le parti.

Il Segretario di Stato per il Lavoro e la Transizione Ecologica, Alessandro Bevitori, evidenzia la concretezza dell'operazione: "Vogliamo che la sostenibilità ambientale abbandoni i tavoli dei convegni per diventare un'esperienza tangibile, vissuta quotidianamente dai cittadini. La sperimentazione sul campo ci offre l'opportunità di misurare l'efficienza reale dei motori di nuova generazione, coordinando il monitoraggio con lo sviluppo delle future infrastrutture di ricarica ultra-veloce che l'Azienda di Stato implementerà nei prossimi anni". La scelta di BYD di scommettere sul Titano come piattaforma ideale per l'Europa poggia su basi solide. La flessibilità del sistema normativo sammarinese, legata all'utilizzo della cosiddetta Sandbox normativa, garantisce alle multinazionali la possibilità di validare soluzioni integrate a 360 gradi in tempi eccezionalmente rapidi. Insomma, un vantaggio competitivo non indifferente.

Sul versante dello sviluppo industriale ed economico, interviene il Segretario di Stato per l'Industria e la Ricerca Tecnologica, Rossano Fabbri: "Il fatto che un leader globale di questa portata scelga di testare le proprie tecnologie qui conferma la forte attrattività del nostro sistema paese. La tutela dei marchi, dei brevetti e la snellezza burocratica di San Marino sono asset strategici reali: ospitare questo bus in anteprima dimostra come la transizione ecologica possa viaggiare di pari passo con la competitività industriale e l'attrazione di investimenti ad alto valore intellettuale".

Commenta così il Segretario di Stato per le Finanze e i Trasporti, Marco Gatti. "Questa prova ci permette di raccogliere statistiche reali sui consumi energetici e sui risparmi legati all'abbandono dei carburanti fossili. Il test può certamente tornare utile per una primissima valutazione circa la sostenibilità finanziaria di una progressiva conversione all'elettrico dell'intera rete di trasporto sammarinese".

Il Direttore dell'AASS, Marcello Forcellini, infine, evidenzia l'importanza dei riscontri sul campo: "Sotto il profilo operativo metteremo sotto la lente d'ingrandimento la tenuta delle batterie. Disporre di parametri numerici oggettivi rappresenta la premessa indispensabile per orientare con lungimiranza i prossimi investimenti aziendali nell'ammodernamento dei servizi pubblici".

Nelle prossime settimane i gruppi di lavoro congiunti già istituiti esamineranno i report quotidiani sulle performance del veicolo. Il percorso verso la sovranità energetica è iniziato e San Marino intende percorrerlo unendo l'agilità delle proprie istituzioni alle tecnologie industriali più avanzate del mercato globale.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all’AASS / Segreteria di Stato per l’Industria con delega alla Ricerca Tecnologica / Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio con delega ai Trasporti e l’Energia / AASS – Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici







