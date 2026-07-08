La tutela dell'oro blu sul Titano: al via la nuova campagna di sensibilizzazione contro lo spreco idrico

Nella mattinata odierna, la cornice istituzionale di Palazzo Mercuri ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna informativa volta a sensibilizzare la popolazione al risparmio idrico, specialmente durante il periodo estivo. All'incontro hanno preso parte il Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'AASS Alessandro Bevitori, il Responsabile Settore Amministrazione A.A.S.S. Filippo Serra, il Responsabile Divisione Commerciale A.A.S.S. Fabio Andreini, il Responsabile Servizio Reti A.A.S.S. Eugenio Colombini e l’Esperto Legale A.A.S.S. Eva Gracikova. L'iniziativa nasce dall'esigenza di diffondere una cultura del consumo consapevole, sollecitando la cittadinanza a prendersi cura di un bene tanto prezioso quanto limitato, che diventa particolarmente carente durante le estati siccitose come questa. San Marino non possiede grandi risorse. La sicurezza degli approvvigionamenti dipende da equilibri complessi. I dati emersi durante l'incontro delineano uno scenario chiaro. La rete idrica sammarinese immette quotidianamente circa dieci milioni di litri di acqua potabile, equivalenti a un flusso di circa 7.000 litri al minuto. Come noto, le risorse idriche disponibili sul territorio della Repubblica risultano limitate e il sistema di approvvigionamento dipende in misura significativa da diverse fonti esterne. Garantire ogni giorno la continuità e la qualità del servizio richiede pertanto un'attenta pianificazione, un costante monitoraggio e una gestione specializzata dell'intera infrastruttura.

L'acqua arriva nelle abitazioni con un gesto tanto semplice quanto naturale: aprire un rubinetto. Il complesso meccanismo che rende possibile questa continuità, tuttavia, opera quotidianamente in modo silenzioso, assicurando che una risorsa essenziale sia sempre disponibile e di qualità per cittadini, imprese e servizi pubblici. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha voluto rimarcare la dimensione etica e strategica del progetto: «La transizione ecologica trova la sua reale efficacia nei gesti quotidiani compiuti all'interno delle nostre abitazioni. L'acqua che ogni giorno arriva nelle nostre case rappresenta un patrimonio di inestimabile valore sociale, ambientale ed economico. Tutelarla significa garantire la sicurezza idrica della Repubblica, oggi e per le future generazioni. Lo Stato continua a investire nell'ammodernamento delle infrastrutture e nel rafforzamento della rete acquedottistica, ma la collaborazione attiva di ogni cittadino resta l'elemento determinante per costruire una reale cultura della sostenibilità. Questa campagna assume un'importanza ancora maggiore in un'estate caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da una prolungata siccità, condizioni che impongono un utilizzo ancora più responsabile di una risorsa preziosa e limitata. Ogni litro d'acqua risparmiato rappresenta un contributo concreto alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al benessere dell'intera collettività. Risparmiare acqua, soprattutto durante il periodo estivo, è un gesto di responsabilità, rispetto e solidarietà verso la Repubblica e verso le generazioni future».

Da una prospettiva prettamente operativa, il Responsabile Amministrativo Filippo Serra congiuntamente al Responsabile del Servizio reti Eugenio Colombini hanno posto l'accento sulla complessità della distribuzione: «Immettere costantemente volumi significativi di acqua al giorno nel sistema esige un monitoraggio costante delle infrastrutture e investimenti continui sulle infrastrutture di rete. Ogni dispersione, sia essa dovuta a perdite dalle reti pubbliche o a disattenzioni domestiche, comporta costi pesanti per la collettività. La campagna informativa mira a rendere palese ciò che spesso diamo per scontato: il risparmio idrico non deve essere percepito come una privazione, bensì come un atto di responsabilità civica ed economica che tutela il bilancio delle famiglie e quello dell'intera macchina pubblica». Nel corso della conferenza, il Responsabile Divisione Commerciale Fabio Andreini congiuntamente all’Esperto legale Eva Gracikova hanno illustrato i nuovi strumenti sviluppati per la cittadinanza. Hanno inoltre evidenziato come una famiglia media può risparmiare significative quantità di acqua modificando alcune abitudini domestiche: chiudere sistematicamente il rubinetto mentre ci si spazzola i denti, ridurre il tempo delle doccie, eliminare immediatamente le perdite degli impianti interni, installare frangigetti su tutti i rubinetti e docce. Una ulteriore significativa riduzione dei consumi (anche elettrici) si ottiene azionando lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico. Infine nel periodo estivo perché non riutilizzare l'acqua del lavaggio di frutta e verdura per l'irrigazione di piante e orti? È stato inoltre rammentato l’impegno di A.A.S.S. nella tutela dei consumatori per quanto riguarda le richieste di indennizzo derivanti da perdite idriche. L'obiettivo della campagna è dimostrare come semplici gesti quotidiani possano contribuire concretamente alla tutela di una risorsa fondamentale per l'intera collettività.

Ma il vero valore aggiunto della campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico 2026 promossa da AASS risiede nel suo approccio multicanale. La comunicazione partirà dai canali tradizionali, con volantini e manifesti affissi alle pensiline degli autobus per raggiungere anche le fasce più fragili della popolazione, proseguirà con una campagna televisiva realizzata in collaborazione con San Marino RTV e sarà affiancata da un sito internet dedicato, accessibile tramite QR code riportati sul materiale informativo, che consentirà ai cittadini di consultare il consumo medio mensile di acqua a San Marino. La campagna sarà inoltre arricchita da uno spot online con il giornalista e conduttore Osvaldo Bevilacqua, realizzato in collaborazione con APAS, dedicato alla sensibilizzazione sull'uso responsabile dell'acqua, anche per la cura degli animali. Completeranno l'iniziativa due installazioni informative fisiche, collocate presso la Segreteria di Stato per il Lavoro con delega ai Rapporti con AASS e presso la sede di AASS. AASS continuerà a investire nel potenziamento delle infrastrutture idriche e nella riduzione delle perdite di rete, ma la sicurezza dell'approvvigionamento dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascun cittadino. Ogni litro risparmiato contribuisce a garantire un servizio più sostenibile per l'intera Repubblica. Cambiare mentalità è una scommessa collettiva; il Titano ha scelto di giocarla d'anticipo!

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica / A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici







