La Tutela Minori da domani operativa nella nuova sede al Centro Commerciale Atlante

La Tutela Minori da domani operativa nella nuova sede al Centro Commerciale Atlante.

Da mercoledì 8 luglio la U.O.S.D. Tutela Minori sarà operativa nella nuova sede situata all’interno del Centro Commerciale Atlante, al 4° piano, nei locali adiacenti al Centro Salute Donna. Restano invariati i recapiti del servizio e gli orari di apertura. La Tutela Minori potrà essere contattata via e-mail all’indirizzo tutela.minori@iss.sm oppure telefonicamente al numero 0549 994118. Il servizio sarà aperto al pubblico nei nuovi locali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Nella giornata di mercoledì 8 luglio, a causa delle operazioni di trasferimento e allestimento della nuova sede, potrebbero verificarsi temporanei rallentamenti nell’erogazione delle attività e nei tempi di risposta telefonica. La Direzione del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario si scusa per eventuali disagi.

C.s. - ISS

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