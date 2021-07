‘La validazione della Piattaforma Sindacale, un esempio di democrazia sammarinese’

E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, di Marco Giancarlo Rossini Presidente del Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva, dei membri del Comitato - l’avvocato Enrica Zenato e il Professor Luciano Angelini - di tutti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali la Convenzione per la validazione dello strumento elettronico denominato ‘Piattaforma Sindacale’ ai fini dell’applicazione della legge 59/2016. La validazione unanime di questo strumento, dopo un considerevole ma necessario periodo di prova, sviluppo e monitoraggio, permetterà di dare più efficace attuazione alla Legge 59 e, in modo particolare, alle finalità di verifica e gestione dei dati sugli iscritti alle organizzazioni sindacali e datoriali, al fine del riconoscimento della rappresentatività nell’ambito della contrattazione collettiva. Il risultato raggiunto è tanto più importante in vista dell’avvio del rinnovo dei contratti di lavoro, alcuni dei quali scaduti da molti anni. La piattaforma informatica, di cui oggi è stata riconosciuta formalmente la piena efficacia e validità, consente infatti di attribuire, con garanzia di efficacia e trasparenza, sulla base dei dati raccolti, il corretto peso specifico riconoscibile ad ognuna delle singole realtà del processo di contrattazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative, contribuendo a rendere trasparente ed immediato il processo di attribuzione della rappresentatività ai vari soggetti interessati, ai fini della rispondenza della contrattazione collettiva ai requisiti necessari per il riconoscimento dell’efficacia erga omnes. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): ‘Sono felice e soddisfatto di essere qui oggi. Al Comitato Garante vanno i miei ringraziamenti per la determinazione con cui è stato portato avanti questo lavoro e per il risultato unanime che è stato raggiunto. Mi complimento sinceramente con le realtà di carattere sindacale e di categoria per avere usato mediazione democratica. Il nostro sistema economico si arricchisce, con l’introduzione della Piattaforma Sindacale, di un nuovo strumento.’ Marco Giancarlo Rossini (Presidente del Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva): ‘Oggi è un giorno particolarmente importante, perché si giunge finalmente alla conclusione di un percorso iniziato ormai diversi anni fa, finalizzato ad individuare le migliori modalità di verifica della rappresentatività sindacale, in attuazione degli aspetti e dei principi previsti dalla legge 59/2016. L’accordo, a cui tutte le parti interessate, con grande senso di responsabilità, hanno deciso di aderire, è il frutto del costante confronto e del costante dialogo, che ha permesso di individuare un metodo condiviso, attraverso uno strumento informatico semplice ed efficace, che, di fatto, costituisce la base della contrattazione collettiva erga omnes. Sono davvero onorato di sottoscrivere oggi, come Presidente, un così importante accordo.’