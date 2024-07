La Vela Illuminata innalza lo schermo nell’entroterra riminese dall’1 al 24 agosto

La Vela Illuminata innalza lo schermo nell’entroterra riminese dall’1 al 24 agosto.

La tradizionale rassegna cinematografica itinerante La Vela Illuminata, per il secondo anno organizzata da ACLI Provinciali Rimini, innalza lo schermo nell’entroterra della Provincia di Rimini per dodici serate dedicate al cinema di qualità. Si parte il 1° agosto alla Parrocchia di San Lorenzo in Correggiano con il film d’animazione Ainbo lo spirito dell’Amazzonia. Ancora animazione per la famiglia il 2 agosto a Gemmano (piazza Pertini) con il film Dreamworks Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli. Il 6 agosto si riprende e San Clemente (piazza Mazzini) con il bel film del nipponico Ryota Nakano Foto di famiglia. Il 9 agosto lo schermo è a Mondaino (piazza Maggiore) con il film Wonder.White Bird di Marc Forster e il 12 agosto ci si sposta nel Castello Malatestiano di Coriano per la brillante commedia Il ritratto del duca di Roger Michell con Jim Broadbent ed Helen Mirren. Il 13 agosto la rassegna è nuovamente a San Clemente (piazza Mazzini) con l’eccellente film autobiografico Belfast di Kenneth Branagh per poi riprendere per due sere la strada per Coriano al Castello Malatestiano il 14 con serata per la famiglia con il film animato Dreamworks Troppo Cattivi e il 16 agosto con il film storico Jeanny du Barry la favorita del re diretto ed interpretato da Maïween, affiancata da Johnny Depp. Per il 19 agosto si va verso la Valmarecchia, al Teatro Aperto di Poggio Berni per la gustosa opera prima di Luca Scivoletto I pionieri. Il 20 agosto ultima proiezione a San Clemente (piazza Mazzini) con il delicato film irlandese The Quiet Girl di Colm Bairead e il 23 agosto a Gemmano (piazza Roma) per la commedia La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian con Lesley Manville ed Isabelle Huppert. Finale il 24 agosto a Torriana al Giardino delle Pietre Recuperate con L’imprevedibile viaggio di Harold Fry con Jim Broadbent. Proiezioni gratuite con inizio alle ore 21.15. Ogni film sarà preceduto da un cortometraggio selezionato dal Festival Cartoon Club. Programma ed informazioni su www.aclirimini.it. Tel 338/5712759.

cs Ufficio Stampa Paolo Pagliarani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: