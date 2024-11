La vestaglia di Greta Garbo in mostra al Grand Hotel di Rimini

Il Grand Hotel di Rimini espone la vestaglia di Grata Garbo. Per gentile concessione della creatrice Giuliana Cella, il cimelio sarà in mostra nella hall dello scrigno felliniano, la sera del 26 novembre dalle 18.30. Il capo, un kimono di cotone con stampe a stelle marine su fondo bianco, fu dimenticato dall'attrice insieme a un paio di espadrillas numero 43. Protagonista del jet set internazionale, Giuliana Cella è un’atipica creatrice, antiquaria e collezionista, che negli anni ’90, si è imposta nel gotha della moda, tagliando in fogge occidentali, le sue rarità tessile collezionate durante un vita, in giro per il mondo. Memorabile, il lancio in Italia della pashmina che avrebbe fatto epoca. Tra i suoi estimatori, Marta Marzotto per la quale confezionava gli iconici kaftani della Contessa Rossa, Franca Rame, Dario Fo, Sean Connery, Emilio Tadini, Sharon Stone e Ornella Vanoni sua grande amica. La sera dell’esposizione, questa straordinaria personalità sarà a disposizione del pubblico insieme a Gianluca Lo Vetro. Con questa iniziativa il Grand Hotel riconferma la sua vocazione a struttura interattiva e l’attitudine a un’ospitalità colta, custode delle memorie storiche.