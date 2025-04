La violinista Ikuko Kawai nominata Ambasciatore del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka La cerimonia di consegna della targa oggi a Tokyo alla presenza della stampa nazionale giapponese.

La talentuosa violinista giapponese Ikuko Kawai è stata nominata questo pomeriggio, presso la Nippon Steel Kioi Hall di Tokyo, Pavilion Ambassador di San Marino a Expo 2025 Osaka, l’evento internazionale più atteso dell’anno alla cui apertura mancano due giorni soltanto. Erano presenti alla cerimonia di nomina e consegna della targa S.E. Manlio Cadelo, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di San Marino in Giappone, cui si deve e il Dott. Filippo Francini, Commissario Generale della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka. Laureata presso l'Università delle Arti di Tokyo, vincitrice del premio per la migliore musica alla 36a edizione dei Japan Academy Awards, Ikuko Kawai è un’artista di fama internazionale che si è esibita tanto in Giappone quanto all'estero, dalla Carnegie Hall di New York, all'Opéra di Parigi e al National Cherry Blossom Festival di Washington. Ha composto musica che trascende ogni genere, creandone per programmi televisivi e spot pubblicitari. Nell'ambito del suo impegno nel sociale, ha fondato il "Kawai Ikuko Mother Hand Fund", è ambasciatrice di buona volontà per la All Japan Shrine and Temple Tourism Federation e sostenitrice dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Ikuko Kawai festeggerà il 25°anniversario del suo debutto proprio nel maggio di quest’anno con un tour nazionale e con una doppia esibizione solista in occasione delle celebrazioni dello Special Day e del National Day di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka, rispettivamente il 2 e il 3 maggio prossimi. Lo spettacolo si terrà alla presenza dei Capitani Reggenti Le Loro Eccellenze Denise Bronzetti e Italo Righi e del Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati che raggiungeranno il Giappone per l’occasione. Il Commissario Francini, sulla scelta di nominare Kawai Ambasciatore di Padiglione, ha dichiarato: ‘Sono lieto di nominare Ikuko Kawai Ambasciatore del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, in virtù del Suo legame di amicizia con la nostra Repubblica. Siamo certi che diventerà un testimonial di grande valore per San Marino, contribuendo attivamente alla promozione della nostra partecipazione all'Expo. Siamo onorati di averla come ospite ufficiale con una sua doppia esibizione in occasione del 2 maggio durante lo Special Day e il giorno successivo, il 3 maggio, quando sarà celebrata la Giornata Nazionale di San Marino, un momento di particolare importanza per la nostra partecipazione all'evento, con la presenza delle più alte autorità giapponesi e sammarinesi.’ Al ricevimento della nomina di Pavillion Ambassador, Ikuko Kawai ha espresso al Commissario Generale e alla popolazione sammarinese tutta i suoi più vivi ringraziamenti, ribadendo il massimo impegno nel voler promuovere per tutta la durata dell'Esposizione Universale e pure oltre, i valori dell'Antica Terra della Libertà che ha avuto modo di visitare lo scorso anno.

c.s. San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025

