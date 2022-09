La visita degli esperti del Fondo Monetario Internazionale a San Marino per verificare lo stato di salute del sistema economico e finanziario del Paese e lo stato di avanzamento dei lavori sulle principali riforme

Come ogni anno il Fondo Monetario Internazionale si recherà in visita a San Marino, ai sensi dell’articolo 4 del relativo Statuto, al fine di verificare lo stato di salute del sistema economico e finanziario della nostra Repubblica e lo stato di avanzamento dei lavori sulle principali riforme che riguardano il Paese. La visita degli esperti del Fondo Monetario si concentrerà in due settimane, dal 27 settembre al 7 ottobre p.v., durante le quali si svolgerà un ciclo di incontri con le principali Segreterie di Stato, con le varie parti sociali, quali i Sindacati, le Associazioni di Categoria, le forze politiche di maggioranza e di opposizione nonché con le singole banche. I molteplici temi oggetto di disamina verteranno sulla situazione contabile e di bilancio della piccola Repubblica, sui progetti di riforma fiscale, pensionistica e del settore del lavoro. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata anche al tema legato all’aumento dei costi energetici e sui conseguenti potenziali impatti sul settore imprenditoriale manifatturiero. Inoltre, un particolare focus sarà dedicato, per quanto attiene al profilo della vigilanza bancaria, sugli attuali sviluppi del processo della cartolarizzazione dei crediti, mediante appositi incontri tecnici con i vertici della Banca Centrale, nonché sull’eventuale impatto prodotto dalla crisi energetica, in espansione a livello planetario, sulla struttura dei costi e dei ricavi delle singole banche sammarinesi. La delegazione del Fondo Monetario, guidata anche quest’anno da Gracia Borja, quale Capo Missione, illustrerà i risultati delle proprie analisi dinnanzi agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, nell’ambito di una Udienza privata che si terrà giovedì 6 ottobre p.v. A seguire, nella giornata di venerdì 7 ottobre p.v. si terranno gli incontri conclusivi e la finale conferenza stampa alla presenza dei Segretari di Stato.

c.s. Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

