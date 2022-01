La visita di Maher Nasser, Commissario Generale delle Nazioni Unite al Padiglione San Marino, occasione per rimarcare l’attivo contributo del nostro Paese all’Agenda 2030

La visita di Maher Nasser, Commissario Generale delle Nazioni Unite al Padiglione San Marino, occasione per rimarcare l’attivo contributo del nostro Paese all’Agenda 2030.

Si è appena conclusa la settimana tematica di Expo 2020 Dubai dedicata ai Global Goals, inaugurata nell’imponente cornice di Al Wasl Plaza dal discorso di apertura di Amina J Mohammed, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha illustrato il progetto condiviso per la pace e la prosperita’ del pianeta, fondato sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), proiettati nella cupola più imponente del mondo. Il fulcro dell'Agenda 2030 riguarda la necessità di un'azione urgente per contrastare la crescente povertà e disuguaglianza, oltre che l’esigenza di una maggiore responsabilità nell’affrontare l'emergenza climatica. Nel suo speech, Amina J Mohammed ha infatti evidenziato come il mondo non abbia ancora totalmente abbracciato il ritmo e la portata del cambiamento. Per tale ragione, l’obiettivo primario della settimana tematica dedicata ai Global Goals ad Expo 2020 Dubai, è stato quello di promuovere i SDGs per sensibilizzare le persone e mantenere la promessa del decennio dell’Azione. In questo contesto si inserisce la visita al Padiglione San Marino di Maher Nasser, Commissario Generale delle Nazioni Unite accolto dal Commissario Generale Filippo Francini. A seguito del tour guidato dello spazio espositivo realizzato da parte dei volontari, i due Commissari si sono poi confrontati sulle attivitá e iniziative delle Nazioni Unite, sottolineando l’importanza della cooperazione tra tutti i Paesi per perseguire congiuntamente i Global Goals, indipendentemente dalla loro dimensione. A questo proposito l’incontro ha evidenziato l'ambizioso programma verso il 2030 che la nostra piccola Repubblica nutre in favore di uno sviluppo sostenibile e multilaterale, consolidando i rapporti tra San Marino e le Nazioni Unite. ll Commissario Generale Filippo Francini commenta: “Ringrazio il Commissario Generale Maher Nasser per aver fatto visita al nostro Padiglione e aver avuto la possibilitá di confrontarci su temi universali di primaria importanza. La Global Goals Week, lanciata per la prima volta ad Expo Dubai, al di fuori di New York, ha rappresentato un'opportunità unica per il Paese per illustrare il nostro attivo contributo al programma, grazie all’impegno di un gruppo di lavoro che ha declinato sui vari ambiti di competenza tutte le attivitá da svolgere per perseguire i 17 SDGs”. All’interno del padiglione San Marino infatti, nella terza area del tavolo interattivo, è presente un tablet multimediale dedicato ai Global Goals dove vengono illustrate le misure concrete prese per promuovere il cambiamento. Tra gli interventi giá attivati, in merito al terzo obiettivo dedicato alla Salute e al Benessere, la Repubblica di San Marino vanta un sistema sanitario universalistico e gratuito per tutti i suoi cittadini, che anche in tempi di covid ha dimostrato prontezza e resilienza grazie ad una efficace campagna di vaccinazione. Riguardo al quinto obiettivo di “Gender Equality”, San Marino ha stabilito, sin dal 2008, l'Autoritá per le Pari Opportunitá, la quale garantisce uguaglianza tra uomini e donne e fornisce aiuto per le vittime di violenza. Un servizio che si concretizza con un supporto telefonico sempre attivo e da una app che facilita la richiesta di soccorso in situazioni di emergenza. Il settimo obiettivo dedicato all’ “Affordable e Clean Energy”, vede la Repubblica coinvolta sin dal 2020 grazie all’attivazione in territorio di numerosi pannelli fotovoltaici, raggiungendo il 4,4% della produzione totale di energia. Grazie anche alla sua piccola dimensione San Marino sta maturando dunque la reale opportunità di diventare uno dei primi Paesi al mondo a zero emissioni di carbonio. Infine, per perseguire il tredicesimo Goal riferito al “Climate Change”, San Marino ha già implementato delle misure per combattere il cambiamento climatico, partendo dall’istruzione grazie a programmi scolastici ad hoc per sensibilizzare l’individuo e la collettivitá verso uno stile di vita sostenibile e plastic free.

