“La vita è un Luna Park 2”, dove acquistare i biglietti

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli rendo noto che sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Centro Sociale di Fiorentino per la rappresentazione teatrale “La vita è un Luna Park 2”, che avrà luogo domenica 26 novembre 2023 alle ore 17:30 presso il Centro Sociale di Fiorentino, nelle giornate di: - venerdì 24 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00; - domenica 26 novembre, il giorno della rappresentazione, dalla ore 15:00. Biglietti: 7 euro prezzo intero, 5 euro per pensionati e bambini. Poltrone non numerate, Si precisa che di questa rappresentazione teatrale non sono previste repliche.

c.s. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli