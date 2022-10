La Vita Indipendente per le persone con disabilità, a San Marino non è un Diritto?

Stiamo attraversando un periodo particolarmente complicato e difficile. Le già pesanti ripercussioni della tremenda fase pandemica, si sommano con la gravissima crisi economica, energetica e sociale, causata soprattutto dallo scoppio della guerra in Ucraina. Oltre a questo, le incognite legate all’emergenza climatica, appaiono sempre più preoccupanti e disastrose, se non affrontate in tempo. Ebbene, questa è anche la stagione in cui tutti i Paesi elaborano le loro Leggi di Bilancio per l’anno successivo, la cosiddetta Legge Finanziaria, e la maggior parte di queste Nazioni, Italia compresa, da diversi anni hanno preso l’abitudine di sottoporre e far conoscere preventivamente persino queste norme e provvedimenti, anche alle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Questo perché lo prevede espressamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (articolo 4.1 comma c e articolo 4.3). Auspichiamo, come già scritto nel precedente nostro comunicato, che a San Marino, perlomeno per le norme che riguardano le persone con disabilità, vengano coinvolti gli organismi che in qualche modo le rappresentano. Il prossimo 24 e 25 novembre, ad esempio, la Commissione Europea organizza a Bruxelles la Conferenza annuale di alto livello che riunisce più di 400 politici, esperti di alto livello e sostenitori della disabilità, con l'ampia partecipazione delle persone con disabilità consentendo loro di ascoltare le preoccupazioni, le aspirazioni e i suggerimenti dei diretti interessati, stabilendo un dialogo con le autorità pubbliche e parti interessate.

Tra le varie iniziative in programma, la promozione e lo stato di applicazione della Strategia Europea 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità (allegata), in cui un ampio capitolo è dedicato al diritto alla Vita Indipendente. E poi ancora, il prossimo 23 e 24 febbraio presso gli Uffici delle Nazioni Unite a Vienna, si terrà la Zero Project Conference, uno degli appuntamenti mondiali tra i più importanti per la disabilità e che avrà per tema proprio la Vita Indipendente. Affinché le persone con disabilità godano di pari diritti e opportunità, il mondo intero va in una direzione, mentre nella Repubblica di San Marino, Terra della Libertà, la nostra Istanza d’Arengo che chiedeva di iniziare ad affrontare questa tematica introducendo finalmente l'assistenza personale, peraltro già prevista per legge, è stata respinta nel silenzio generale piuttosto assordante.

