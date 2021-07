La voce di Laura Catrani e gli animali danteschi per l'anteprima della Sagra Musicale Malatestiana

Debutta il nuovo progetto musicale di Laura Catrani Vox in Bestia. Un prontuario di animali divini martedì 13 e mercoledì 14 luglio - ore 21.30 alla Sala Pamphili del Complesso degli Agostiniani per il ciclo di appuntamenti proposti dalla Sagra Musicale Malatestiana come anteprima del cartellone della 72esima edizione della rassegna riminese. La cantante riminese ha riaperto la Commedia dantesca e facendosi guidare dal numero tre, fondamentale nella numerologia dantesca, ha coinvolto tre compositori: Fabrizio De Rossi Re per l’Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso. Ciascuno di loro ha scritto cinque brevi composizioni sui versi di Dante che descrivono animali. Un inimitabile bestiario poetico in cui fiere e bestie rappresentano il tramite tra gli uomini e Dio, tra le anime dei morti e la luce divina. Infine lo scrittore Tiziano Scarpa ha composto per l’occasione quindici brevi testi che declinano al tempo presente gli animali danteschi e fanno da prologo ad ogni singola intonazione. Sarà lui stesso a leggerli, sul palco insieme a Laura Catrani, mentre tra una cantica e l’altra Peppe Frana, liutista e chitarrista di grande fantasia interpretativa, intavola sulla chitarra elettrica alcune delle musiche del tempo di Dante: dalle chansons trobadoriche fino alle polifonie dell’Ars Nova francese. Il concerto verrà arricchito dalla presenza delle video animazioni di Gianluigi Toccafondo che ha dato vita a ciascun animale realizzando immagini in movimento che si collocano come brevi intermezzi silenziosi. “Da molti anni – racconta Laura Catrani - la mia ricerca è indirizzata al repertorio per voce sola, collaborando con compositori d’oggi che scrivono per la mia voce. Lo scorso anno avevo iniziato a pensare a un programma che ne fosse l’ideale seguito; uno degli ambiti su cui stavo ragionando era quello degli ‘animali fantastici’ e da lì il passaggio a un possibile bestiario dantesco è stato breve. L’idea è esplosa nella mia testa e mi sono resa subito conto che meritava uno spazio tutto suo”. Vox in Bestia ha debuttato in veste radiofonica su Radio Radio3 in quindici brevi puntate trasmesse a maggio, e da giugno si è trasformato in concerto dal vivo che si presenta con Tiziano Scarpa e in trio con l’aggiunta della chitarra elettrica di Peppe Frana, versione proposta per la prima volta proprio a Rimini. Ingresso unico: 12 euro. Prevendita esclusivamente online sul sito biglietteria.comune.rimini.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni: Biglietteria Teatro Galli dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30 tel. 0541 793811 e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it www.sagramusicalemalatestiana.it; www.teatrogalli.it

