Laboratori degli stupendi - Edizione 2026.

Visto il successo dell’iniziativa, la Scuola Superiore e l’Associazione Studentesca propongono anche quest’anno le giornate di laboratori, che si terranno giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026, presso l’istituto. Le attività di laboratorio sono ideate, programmate e realizzate dagli studenti stessi, in collaborazione con gli insegnanti della scuola e con il supporto di alcune professionalità esterne. Le proposte spaziano negli ambiti più diversi: intelligenza artificiale, robotica, scacchi, letteratura e giornalismo (con focus di approfondimento sulle fake news), cineforum, laboratori scientifici ed artistici, fotografia, corsi naturalistici, yoga e meditazione, volontariato in collaborazione con la Caritas, ma anche attività motorie all’interno e all’esterno come calisthenics, trekking guidati, balli di gruppo e k-pop (la lista completa delle attività proposte è scaricabile dal sito della Scuola Superiore). L’idea è nata dall’Associazione Studentesca, desiderosa di portare il proprio contributo all’offerta formativa dell’Istituto con attività che intercettano gli interessi e le attitudini degli studenti in molteplici ambiti (sportivo, formativo, sociale) ed è stata calorosamente accolta dagli insegnanti della Scuola e dal Consiglio di Istituto, che ha deciso di mettere a disposizione i fondi necessari alla realizzazione del progetto. L’auspicio è che questa sinergia tra studenti e scuola possa proseguire, nell’intento di creare uno spazio didattico nuovo, non convenzionale, apprezzato sia da studenti e famiglie che dagli insegnanti, e che contribuisca a delineare in parte la fisionomia della scuola moderna.

