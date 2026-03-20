Laboratori didattici sulle Istanze d'Arengo: alunni delle scuole medie a Palazzo

Laboratori didattici sulle Istanze d'Arengo: alunni delle scuole medie a Palazzo.

Sabato 21, giovedì 26 e venerdì 27 marzo p.v. avranno luogo a Palazzo Pubblico le Udienze che gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno inteso promuovere con le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola Media, nell’ambito dei laboratori didattici che la Scuola organizza per la formazione dei giovani studenti. Quest’anno il focus verterà sull’istituto delle Istanze d’Arengo, uno fra i più peculiari istituti di democrazia della nostra Repubblica che rappresenta le fondamenta dello Stato sammarinese oltre ad essere uno strumento efficace di partecipazione diretta alla vita pubblica e, dunque, di cittadinanza attiva. Proprio nell’intento di simulare un’esperienza formativa di alto valore, le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola Media presenteranno nel corso delle Udienze alcune istanze d’Arengo – una per sezione – che verranno poi discusse e votate. La prima udienza si terrà nella giornata di domani, sabato 21 marzo 2026, nella Sala del Consiglio Grande e Generale dalle ore 9.00 alle ore 10.20 (con le classi 3A, 3B e 3E della Scuola Media di Fonte dell’Ovo) e, a seguire, dalle ore 11.00 alle ore 12.20 (con le classi 3A, 3C e 3F della Scuola Media di Serravalle).

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale

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