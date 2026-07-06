Laboratori gratuiti per bambini presso la Bibliobaita nel Parco Laiala di Serravalle

Laboratori gratuiti per bambini presso la Bibliobaita nel Parco Laiala di Serravalle.

Giovedì 9 e giovedì 16 Luglio dalle ore 17,00 alle 18,15 presso la BIBLIOBAITA nel Parco Laiala di Serravalle (e in caso di maltempo presso il Centro Sociale di Dogana) si svolgeranno due laboratori gratuiti per bambini dai 3 anni in su. I laboratori sono promossi e organizzati dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello di Serravalle e condotti dall'associazione "Gocce di terra" ; si tratta di Laboratori sensoriali in cui attraverso i 5 sensi si potrà esplorare la creatività con fiori, profumi e colori. Per info: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

C.s. - Istituti culturali

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