"Laboratorio gratuito per bambini (a partire dai 2 anni) presso la Bibliobaita"

"Laboratorio gratuito per bambini (a partire dai 2 anni) presso la Bibliobaita".

Mercoledì 12 giugno dalle ore 16,45 alle ore 17,45 presso la BiblioBaita, la piccola Biblioteca nel Parco Laiala di Serravalle, si svolgerà un laboratorio creativo e gratuito per bambini (a partire dai 2 anni) intitolato "l'Ufficio degli oggetti smarriti", laboratorio organizzato e promosso dal Centro Sociale di Dogana e dall'associazione "Gocce di terra". In caso di pioggia l'evento si terrà presso il Centro Sociale di Dogana in piazza Tini n. 7 Per info: Rossella tel n. 331 5496682 (Associazione "Gocce di terra") - Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: