Lancio della seconda call for proposals del Programma Interreg IPA ADRION

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto che, a seguito della recente possibilità per San Marino di accedere ai bandi Interreg-VI IPA ADRION, il secondo bando (call for proposals) relativo alla programmazione 2021-2027 sarà aperto dal 15 aprile al 30 giugno 2025. Il bando fa seguito alla prima call for proposals, che ha avuto luogo nello stesso periodo del 2023, e costituisce un’importante occasione per i soggetti pubblici e privati sammarinesi di poter concorrere all’ideazione e alla realizzazione dei progetti europei, in partenariato con gli altri Paesi eleggibili dell’area adriatico-ionica. Il bando finanzierà tre priorità di intervento tra cui “Supporting a smarter Adriatic and Ionian Region”, “Supporting a Greener and Climate Resilient Adriatic-Ionian Region” e “Supporting a Carbon Neutral and Better Connected Adriatic-Ionian Region”. Per una descrizione dettagliata degli obiettivi e dei contenuti del bando, delle tipologie di attività possibili, della composizione del partenariato e del budget, nei prossimi giorni sarà disponibile il pacchetto completo di documenti sul sito del Programma IPA ADRION (www.interreg-ipa- adrion.eu). Si segnala, inoltre, che sono previsti due momenti di approfondimento del funzionamento della seconda call for proposal; il primo avrà luogo il prossimo 29 aprile a Bologna, il secondo durante il Forum EUSAIR di Creta il prossimo 6 maggio. Per maggiori informazioni consultare la pagina https://www.interreg-ipa-adrion.eu/pre- announcement-of-the-2nd-call-for-proposals/ .