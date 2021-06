Langhirano presenta il “grande concerto dedicato a Renata Tebaldi” Sabato 19 Giugno, ore 21:00, Langhirano risuonerà in un concerto dedicato alla “voce d’angelo”, Renata Tebaldi

Langhirano presenta il “grande concerto dedicato a Renata Tebaldi”.

Un concerto per ricordare Renata Tebaldi: sabato sera a Langhirano torna la grande musica grazie alla sinergia fra Comune di Langhirano e Associazione Culturale “Accademia degli Incogniti” di Langhirano, città nella quale il grande Soprano ha trascorso la sua infanzia insieme ai nonni materni, in collaborazione con il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, luogo in cui la “voce d’angelo” ha studiato, e con la Fondazione Renata Tebaldi di San Marino, città in cui la Tebaldi, dopo 32 anni di strepitosi successi, ha deciso di stabilirsi per passare gli ultimi anni della sua vita. Una delegazione della Fondazione Renata Tebaldi partirà da San Marino alla volta di Langhirano per applaudire i giovani artisti del “Grande concerto dedicato a Renata Tebaldi”. Condivideranno il palcoscenico cinque allievi del Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, i soprani Yo Otahara e Angela Gandolfo, il mezzosoprano Sun Qian Hui, il tenore Park Hyum Seo e il baritono Giulio Riccò. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Nicola Mottaran. La Fondazione Renata Tebaldi ha richiamato, guest star della serata, due talenti che ottennero il plauso della giuria e della critica al Renata Tebaldi International Voice Competition: Lavinia Bini, soprano che partecipò nel 2015, e Davide Giusti, tenore vincitore dell’edizione 2011. Dopo la loro partecipazione al Concorso internazionale di canto “Renata Tebaldi” ha avuto inizio la loro brillante carriera di cantanti lirici che li ha visti calcare palcoscenici di fama internazionale. La Fondazione li ha seguiti negli anni e li ha visti crescere ed è estremamente orgogliosa del loro percorso artistico e grata dell’affetto che questi ragazzi dimostrano sempre a Renata ed alla sua Fondazione. L’evento è parte dell'iniziativa "Val Parma e dintorni 2020 (2021). I Sapori della Cultura", a sua volta inserita nel calendario di Parma 2020-2021 Capitale Italiana della Cultura. Un concerto molto atteso e nato davvero grazie all’impegno ed alla collaborazione fra numerose realtà sempre attente alle esigenze dei giovani artisti ed alle meraviglie del belcanto.

