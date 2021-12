“Last Minute Food” 3 dicembre 2021

“Che impresa ragazzi” è il titolo del concorso nazionale italiano indetto dal Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria), a cui ha partecipato una classe mista di ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria Superiore guidate dalle prof.sse Federica Stefanelli e Alessandra Mularoni, qualificandosi alle fasi finali. “Last Minute Food” è il titolo del progetto che ha permesso ai nostri ragazzi di superare le selezioni preliminari e accedere alla finalissima di venerdì 3 dicembre, che si terrà in collegamento con Palazzo Altieri a Roma, insieme alle altre sette scuole italiane finaliste. “La nostra idea imprenditoriale è nata da un’indagine socio-economica sugli effetti della pandemia legati al Covid 19; abbiamo deciso di progettare una start-up nel comparto della somministrazione di cibi e bevande, quello che più di ogni altro è stato danneggiato e penalizzato in questi ultimi tre anni, realizzando un’App che ci permetta di gestire le ordinazioni e il delivery del cibo fresco invenduto. I nostri partner saranno gli esercenti del food and beverage presenti in territorio sammarinese, che troveranno nell’invenduto giornaliero una nuova fonte di guadagno.” E’ dunque un business innovativo, creativo ed etico, basato sulla riduzione dello spreco alimentare e sui principi della sostenibilità e dell’economia circolare, che ha permesso alla nostra scuola di sbaragliare la concorrenza di oltre cento istituti superiori italiani e accedere “virtualmente” a Roma. Che impresa ragazzi!!!

