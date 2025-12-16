Lavanderia Sammarinese S.p.A. avvia un percorso di ammodernamento per diventare un’eccellenza industriale di nuova generazione

Lavanderia Sammarinese S.p.A. ha avviato un importante piano di ristrutturazione industriale finalizzato all’evoluzione del proprio modello produttivo e al rafforzamento della competitività. Il progetto prevede investimenti significativi in nuovi impianti, tecnologie avanzate e sistemi organizzativi innovativi, con l’obiettivo di dotare l’azienda di un modello produttivo fondato su tecnologie di nuova generazione, automazione avanzata e processi digitalizzati, in linea con i più elevati standard industriali.

Gli interventi, avviati nell’ottobre 2025 e in corso fino ad aprile 2026, prevedono una temporanea sospensione dell’attività produttiva, funzionale al completo rinnovamento dello stabilimento. Al termine dei lavori, Lavanderia Sammarinese potrà contare su una struttura profondamente rinnovata, una capacità produttiva potenziata e processi gestionali più evoluti, mantenendo la produzione interna come fulcro dell’attività aziendale.

Nel corso di questa fase di trasformazione, una parte del personale è temporaneamente coinvolta in strumenti di gestione del lavoro coerenti con il percorso di rinnovamento in atto. Si tratta di una scelta organizzativa funzionale agli interventi programmati, che accompagna l’azienda verso un assetto industriale evoluto e orientato alla valorizzazione delle competenze. Il piano prevede la sostanziale conferma dell’attuale perimetro occupazionale, con un numero estremamente limitato di posizioni interessate da un fisiologico riallineamento organizzativo connesso al nuovo modello produttivo.

Durante la fase di chiusura temporanea dello stabilimento, la continuità del servizio sarà pienamente garantita. Grazie ad accordi già definiti con operatori qualificati del settore, Lavanderia Sammarinese continuerà a erogare puntualmente i propri servizi, senza riduzioni né discontinuità. I clienti rappresentano il patrimonio più importante della società, che si è organizzata per assicurare standard elevati di qualità e affidabilità in ogni fase del progetto.

Il piano di ristrutturazione rappresenta un investimento strategico nel futuro della Lavanderia Sammarinese: un progetto che guarda avanti e che punta a posizionare San Marino come sede di una lavanderia industriale di primissimo livello, capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale ed eccellenza del servizio. Con questa iniziativa, Lavanderia Sammarinese conferma la propria volontà di consolidare la presenza industriale sul territorio, investendo con convinzione in modernizzazione, innovazione e valorizzazione delle risorse umane, per affrontare con visione e solidità le sfide del futuro.



