"Lavorare meno, vivere meglio", giovedì 3 marzo presentazione del libro di Fausto Durante (CGIL).

Una significativa occasione di conoscenza, riflessione e approfondimento sull'importante tema degli orari di lavoro, mettendo in evidenza le notevoli differenze che esistono tra i vari Paesi, ed il loro impatto sulla qualità della vita delle persone e dei livelli occupazionali.

È ciò che si prefigge la CSdL con la presentazione, del libro di Fausto Durante "Lavorare meno, vivere meglio", in programma giovedì 3 marzo alle ore 15.00 presso la sala Montelupo di Domagnano.

L'iniziativa, che vede protagonista l'autore del libro, si svolgerà in presenza, con un numero massimo di 100 posti disponibili. Contestualmente l'intera presentazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina "Cuore CSdL". Oltre a Fausto Durante, farà un breve intervento anche il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini. Coordina Sara Bucci, giornalista di San Marino RTV.

Fausto Durante è un dirigente nazionale della CGIL; è stato Segretario Generale della FIOM di Lecce dal 1993 al 2000, anno in cui ha assunto la responsabilità dell’Ufficio Europa presso il centro nazionale della FIOM. Dal 2004 al 2010 è stato componente della Segreteria nazionale della stessa FIOM. Nel 2012 è stato nominato responsabile del Segretariato Europa e successivamente coordinatore dell’Area politiche europee e internazionali della CGIL. Da giugno 2019 è coordinatore della Consulta Industriale della CGIL nazionale.

La CSdL ha avuto occasione di conoscerlo personalmente in due circostanze: nel 2013 ha partecipato ad un pubblico dibattito in occasione delle iniziative del 70° anniversario della nascita della Confederazione del Lavoro; nel 2014 ha preso parte alla tavola rotonda organizzata durante i lavori del 18° Congresso Confederale CSdL.

Il libro mette altresì in evidenza: il tema del controllo degli orari di lavoro in caso di smart working, il cui ricorso si è ampliato notevolmente per arginare la pandemia; le sfide poste dal cambiamento climatico e dall’avvento delle nuove tecnologie; il ruolo dei Governi nel promuovere il processo di riduzione degli orari di lavoro, indicando l’avvio di una nuova stagione della battaglia del Sindacato, sia a livello nazionale che internazionale, per raggiungere tale obiettivo. La prefazione è del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini.

Si ricorda che la partecipazione in presenza richiede - stando alle attuali norme anticovid - il possesso del green pass (vaccinazione, tampone o guarigione).

Comunicato stampa - CSdL

