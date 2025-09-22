TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio" 19:10 Mondiali, l'Italia fa il record di medaglie: sette podi 18:42 Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer 18:33 La Reggenza saluta l'Aula. Regole e funzioni da rivedere 18:22 CGG: focus dell'Aula sui Decreti. Ok a sconti temporanei sui costi a favore di imprese energivore 18:00 La Repubblica di San Marino è pronta ad ospitare Junior Eurovision Song Contest nel 2026 17:55 Il Congresso approva il protocollo anti bullismo: ecco cosa prevede 14:11 Gomme fumanti e curve in sbandata: a San Marino è drifting-mania 10:19 San Marino adotta il nuovo Protocollo contro bullismo e cyberbullismo 10:16 CGG: approvata l'Istanza d'Arengo per l'introduzione del reato di surrogazione di maternità
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Lavori all'ex pattinaggio, via della Fratta chiusa giovedì mattina

22 set 2025
Lavori all'ex pattinaggio, via della Fratta chiusa giovedì mattina

L'Azienda Autonoma di Stato per Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire I'esecuzione dei getti in calcestruzzo all'ex pattinaggio di Campo Bruno Reffi, Via della Fratta sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di sosta e non sarà consentito uscire dal P.6 nella medesima fascia oraria nella giornata di giovedì 25 settembre, dalle 09:30 - 16:00. Durante i lavori, percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. Il passaggio del pedoni è sempre garantito. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - AASLP



Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa