Lavori alla segnaletica orizzontale nell’area dell’Ospedale di Stato

Si avvisa la cittadinanza che nella mattinata di mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 5.00, saranno effettuati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali nell’area del parcheggio dell’Ospedale di Stato antistante l’ingresso principale. Durante l’intervento potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità di ingresso e uscita dall’area ospedaliera, con possibili rallentamenti. Sono inoltre previste leggere variazioni al transito dei mezzi di trasporto pubblico nelle primissime ore della mattinata.

C.s. - ISS







